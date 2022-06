Foram entregues na manhã desta sexta-feira, 24, dois novos caminhões para o Corpo de Bombeiros de Americana. A cerimônia contou com a presença do deputado federal Vanderlei Macris, que intermediou a conquista, do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarchi, do comandante do Corpo de Bombeiros do Estado, Valdir Pavão, do comandante Bruno Gobbo, do presidente da Câmara Thiago Martins, dos vereadores Fernando da Farmácia e Lucas Leoncini, entre outras autoridades.

Os equipamentos são da ordem de R$ 1,7 milhão, sendo um veículo que será utilizado como primeiro atendimento para incêndios e salvamento, e outro veículo de apoio de água com capacidade de 12 mil litros.

O deputado Vanderlei Macris falou sobre a importância dos veículos para salvar vidas. “Para mim é uma grande alegria participar deste momento. Para a corporação, que realiza um excelente trabalho, é fundamental ter equipamentos de ponta, de última geração. Quero agradecer também o prefeito Chico, que tem sido um parceiro. Quando eu estava pensando em apresentar essa emenda, falei com ele nessa união de esforços e está aí o resultado”, disse.

O prefeito Chico Sardelli também destacou a vinda dos recursos parlamentares. “Uma alegria estar aqui para falar dessa emenda de R$ 1,7 milhão, fruto do trabalho do deputado Vanderlei Macris. Hoje, esses recursos nos proporcionam ter os melhores equipamentos para os momentos de dificuldade. O Corpo de Bombeiro está sempre bem preparado, e agora também bem equipado”, acrescentou.

O comandante, Valdir Pavão, destacou a representatividade parlamentar de Americana. “Eu tenho uma coisa a dizer deputado, sei do olhar sensível, da preocupação e carinho que a família Macris tem para com a segurança pública e para o Corpo de Bombeiros. Tanto o senhor quanto seu filho são parceiros estratégicos fundamentais para os interesses da corporação”, finalizou.