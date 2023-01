Após 20 anos de atuação, a loja Corion Vest, localizada na Rua do Algodão, em Santa Bárbara d’Oeste, encerrará suas atividades. O anúncio foi feito nas redes sociais da loja na tarde do último sábado (31).

De acordo com o comunicado, a loja encerrará seus trabalhos no setor de moda e fará uma super liquidação a partir do dia 4. “Informamos que estamos finalizando nossos trabalhos no setor de moda. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam nesses 20 anos! Estamos encerrando honrados e agradecidos por vocês fazerem parte de uma linda história de sucesso escrita por DEUS, um tempo de muito trabalho, mas com inúmeras vitórias e conquistas!! Esperamos vocês em nossa super liquidação que ocorrerá a partir do dia 04/01!”