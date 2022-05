O Fortaleza perdeu para o Corinthians por 1 a 0, neste domingo (1º), pela 4ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022. Na Arena de Itaquera, em São Paulo, o time paulista venceu com um gol contra de Matheus Jussa no 2º tempo. Assim, o Leão soma três derrotas na competição nacional.

Na tabela de classificação, segue na lanterna e sem pontuar – a equipe tem um jogo a menos devido adiamento do Clássico-Rei. O próximo compromisso, no entanto, é pela Libertadores. Na quinta-feira (5), às 19h, na Arena Castelão, diante do River Plate-ARG, pelo Grupo F.