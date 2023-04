Corinthians estreia 'grandão' na Libertadores

O Corinthians venceu com facilidade o Liverpool (URU) e fez

estreia de time grande em jogo esta quinta-feira santa.

O time de Parque São Jorge tem o maior saldo de gol da Libertadores 3 gols marcados e 0 gols sofridos E ao lado do Fluminense, são os únicos Brasileiros que venceram na Libertadores até aqui

Róger Guedes, noite de camisa do camisa 10. Com gols, o atacante comandou a estreia vitoriosa do @corinthians na CONMEBOL #Libertadores: 3-0 sobre o #Liverpool!

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento