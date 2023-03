Dois dos times com mais torcedores no México e no Brasil, o América e o Corinthians

foram posicionados em fevereiro como os clubes de futebol que mais geraram buzz durante o mês, de acordo com uma análise da YouGov, multinacional especializada em pesquisa de mercado on-line. O indicador que foi utilizado o SportIndex e mostrou que as organizações se apresentam como as mais destacadas no Índice Buzz entre 1 e 28 de fevereiro, em comparação com suas classificações de 1 a 31 de janeiro deste ano.

O indicador Buzz da SportIndex rastreou quantos consumidores ouviram falar dos maiores clubes e eventos esportivos dos seus países em notícias, propagandas ou de amigos e familiares. “Vale notar que tanto o América quanto o Corinthians, além de mostrarem os aumentos mais substanciais no buzz entre janeiro e fevereiro em seus respectivos mercados, foram também os times com as mais altas classificações finais dentre todas as equipes analisadas”, comenta David Eastman, diretor-geral da YouGov América Latina.

No Brasil, o Corinthians alcançou uma melhora substancial na sua pontuação média de 9,9 pontos no buzz, passando de uma classificação de 23,1 em janeiro para um escore de 33 em fevereiro. E o que tudo indica é que a popularidade do Corinthians no país foi impulsionada, em grande parte, pelo desempenho da sua divisão feminina, que se consagrou campeã da Supercopa 2023 em meados de fevereiro, após vencer o Flamengo.

Essa vitória para o time feminino do Corinthians é uma tripla vitória, pois além de vencer o Rubro-Negro, também fecharam um lucrativo contrato de patrocínio, e venceu oficialmente o time masculino em números de títulos da Supercopa que cada divisão acumula.

Ao lado do Corinthians, os times Fortaleza, Palmeiras e Atlético Paranaense foram os que mais cresceram no buzz entre janeiro e fevereiro do ano passado. Particularmente notável é o caso do Bangu, a quinta maior melhoria do mês no Brasil, que fechou janeiro com uma classificação negativa e conseguiu entrar em território positivo em fevereiro.

No México, o América melhorou a sua pontuação média de buzz de 8,3 em janeiro para 20,3 em todo o mês de fevereiro, um aumento de 12 pontos. Isto se dá às suas vitórias em meio ao torneio Clausura 2023 da Liga MX, no qual em 5 de março havia acumulado apenas uma partida perdida, e especialmente, com uma série de vitórias no Estádio Azteca, sob a nova gerência de Fernando Ortiz, que quase acumulava um ano sem uma única derrota em casa até o final de fevereiro.

Já os clubes Pachuca, Monterrey e Santos Laguna também se destacaram durante fevereiro, com avanços em suas métricas Buzz de 9,3, 4,6 e 2,6 pontos. O desempenho mais notável, além do América, foi o do Puebla, que terminou janeiro com uma classificação negativa e conseguiu voltar ao território positivo durante fevereiro.

