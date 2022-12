Cada vez mais a cosmetologia tem se dedicado a descobrir e desenvolver novos ingredientes, produtos e princípios-ativos que intensifiquem os resultados de cosméticos, no entanto, um aspecto normalmente desconsiderado na produção desses produtos pode desempenhar um importante papel na percepção de qualidade do consumidor, as cores. É o que indica o estudo “Influência da cor nas propriedades físico-químicas e sensoriais de cosmético hidratante”, publicado pela Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento.

“Conforme resultados obtidos foi possível observar que o tipo do pigmento afetou a percepção dos julgadores mostrando que a influência desse componente não deve ser desconsiderada na proposta de novas formulações”. Afirma o estudo.

Aparência não pode ser o único fator para os resultados de um cosmético

Segundo a pesquisadora e cosmetóloga, Daniela Lopez, os resultados dos cosméticos podem ser potencializados de acordo com a percepção do consumidor, mas ressalta que s[o a aparência do produto não é capaz de “fazer milagres”. “Os cosméticos precisam utilizar princípios-ativos eficazes, substâncias químicas ou biológicas que realmente tragam resultados e etc., ou seja, a utilização da textura, da cor, da consistência correta pode dar um ‘empurrãozinho’ a mais para potencializar os efeitos do cosmético, mas de forma alguma pode ser o único recurso usado nesse sentido”.

Os efeitos das cores nos efeitos de cremes hidratantes

O estudo foi realizado na Universidade de São Francisco, na cidade de Bragança Paulista, em São Paulo, e teve como objetivo a produção de um creme hidratante explorando o impacto das cores na percepção sensorial do produto pelo consumidor.

“A qualidade de um hidratante envolve além da eficácia, a segurança e a estabilidade da formulação, neste universo, o aspecto e o sensorial também devem ser considerados visando grande aceitabilidade pelo mercado consumidor” Afirma o artigo.

De acordo com os resultados do estudo, a depender das cores e textura do creme hidratante, aspectos sensoriais, potencialidade mercadológica, aceitabilidade e percepção de resultados apresentaram aumento, ressaltando a importância de ter atenção também a aspectos físico-visuais dos cosméticos.