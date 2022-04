O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Felipe Corá (Patriota) foi condenado a pagar R$8 mil a vereadora de Americana Professora Juliana (PT) por dano moral após publicar em suas redes sociais um vídeo em que sugeria que a vereadora “lave a boca com ácido sulfúrico. Cabe recurso.

Na decisão publicada nesta terça-feira, o juiz Fábio D’Urso escreve que Corá “se excedeu ao proferir ofensas”, expondo Juliana à “execração pública”. O magistrado escreve que “há um abismo entre criticar as atitudes políticas da vereadora e publicar dizeres injuriosos em seu desfavor” e que as falas do vereador tiveram o objetivo de “macular a imagem e a honra” da vereadora, “extrapolando os limites da liberdade de expressão, sendo indiscutível a humilhação”.

No documento, o juiz afirma que as expressões ofensivas e depreciativas foram desconectadas do contexto da crítica política. Corá usou as seguintes expressões: “lave sua boca com ácido sulfúrico”, “fanfarrona” e “defensora de bandido”.

“O réu (Corá) excedeu o direito que lhe é conferido constitucionalmente no claro intuito de ofender a autora, transcendendo do exame crítico para a pura injúria. Destarte, como o requerido adotou conduta antijurídica, expondo a requerente a situação vexatória, insultando-a e constrangendo-a diante de incontável número de pessoas (internet), é notório que a situação fática vivenciada excedeu o mero aborrecimento cotidiano, gerando dor e sofrimento, sendo manifesta a configuração de dano moral passível de indenização”, traz trecho da sentença.

Ao NM, Felipe Corá afirmou que ainda não foi notificado da decisão e, caso seja, vai recorrer.