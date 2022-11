Vereador em primeiro mandato em Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Corá (Patriota) já se articula para ter espaço nas eleições de 2024. Ele se aproximou do PP e já estabeleceu contato com um dos novos deputados do partido- Maurício Neves, que foi eleito para o primeiro mandato e é presidente estadual da sigla.

O Patriota não alcançou a cláusula de barreira nas eleições deste ano e Corá deverá ter enormes dificuldades caso continue no partido para 2024. Os partidos que não alcançaram a cláusula vão ficar sem tempo de TV/Rádio e sem recursos do Fundo Eleitoral.

O NM projetou que Santa Bárbara deverá cerca de 100 candidatos a menos em 2024 na comparação com 2020.