O vereador barbarense Felipe Corá (Patriotas) declarou nesta quinta-feira (8) apoio à pré-candidatura a deputado estadual do empresário Ricardo Molina (Republicanos). Corá é uma forte liderança regional de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro, com sua vinda, Molina reforça seu time na região composta pelas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

Felipe Corá disputou sua primeira eleição em 2020, quando conquistou uma cadeira no legislativo barbarense. Além do apoio, Corá, que é coordenador regional da pré-campanha a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, também entrou para o time de coordenação da pré-campanha de Molina. Com essa decisão, Corá abre mão de ser candidato a deputado estadual.

“Tenho orgulho em declarar oficialmente meu apoio ao pré-candidato a deputado estadual, meu amigo Molina. Defendemos as mesmas bandeiras e valores e tenho convicção que Molina e Tarcísio representam a transformação de SP”, disse Corá.

Para Molina, Corá deu um grande passo pensando na região. “É importante somarmos forças para o bem da nossa região e a decisão do Corá vem ao encontro deste propósito. Tenho certeza que abrir mão de sua candidatura a estadual foi uma decisão difícil para ele e este gesto significa muito para a nossa pré-campanha”, disse Molina.

“Corá e eu temos princípios semelhantes, principalmente o relacionado à família, e estamos alinhados com a pré-campanha do ex-ministro de infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Feliz em saber que agora contamos com o seu importante apoio”, finalizou Molina.

O apoio de parlamentares barbarenses ao empresário é um trabalho de Adriano Panin, articulador político e coordenador geral da pré-campanha de Molina. “Corá e Molina são grandes lideranças regionais e é importante unirmos forças para o bem da nossa região”, disse Panin.