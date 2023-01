Copinha 23- Quem será o novo Endrick?

Endrick explodiu na Copinha

O Rei do Pitaco, sportstech referência em entretenimento esportivo, revela quem são os jogadores com as maiores pontuações da primeira fase até as semifinais da Copa São Paulo 2023 na plataforma de fantasy game diário. Os mais escalados pelos usuários foram Pedro Lima (meio-campista), Henri (zagueiro) e Ruan Ribeiro (atacante), ambos do Palmeiras. Até o momento, a startup já distribuiu com o campeonato mais de R$1.300 milhão em prêmios, realizou aproximadamente 2.100 ligas e mais de 300 mil escalações.

“A Copinha é tão importante quanto os campeonatos profissionais, a base mostra muito sobre as novas estrelas do futebol, o Endrick é um exemplo disso. A tendência é que a competição seja valorizada ainda mais a cada ano e, como incentivadores de novas promessas, atribuímos muito valor ao campeonato”, destaca Mateus Dantas, CEO do Rei do Pitaco.

Na competição, até agora, os jogadores com maiores pontuações no fantasy game foram os atacantes Talles Wander (São Paulo) e Luan Campos (América-MG), que atingiram 26.5 pontos; meia Sapata, do Botafogo, que anotou 25.9 pontos; Gabriel Caipira, do Corinthians, maior pontuador entre os laterais que disputam o torneio, com 16.8 pontos. Dentre os goleiros, Aranha (Palmeiras) e Cássio (América-MG) alcançaram 17 pontos e, no posto de zagueiro, Victão, do Vasco, fez 14.9 pontos.

“Minha primeira Copinha foi excelente! Eu tinha 15 anos e meu desempenho me proporcionou diversas oportunidades que me traz muita gratidão. Espero que essa nova fase descubra mais revelações, estou torcendo bastante pelos meninos e para que o meu time ganhe mais essa taça. Por isso, sempre falo para que os garotos tenham humildade, confiem e não fiquem ansiosos, porque não é preciso, basta jogar com alegria, que conseguirão”, comenta o jogador Endrick, embaixador do Rei do Pitaco, que conquistou pela primeira vez o título da competição em 2022, ano em que foi a grande revelação.

Estão abertas as inscrições para o Barbarense de Futsal

Sobre o Rei do Pitaco:

O Rei do Pitaco é referência em entretenimento esportivo por meio da plataforma de fantasy game diário pela qual usuários montam escalações com atletas e pontuam de acordo com o desempenho estatístico destes jogadores em partidas na vida real. Diferentemente dos concorrentes, os usuários do Rei do Pitaco disputam prêmios ao fim de cada rodada ou jogos. A Sportstech foi fundada em 2019 com o propósito central de levar mais diversão e entretenimento para a vida de quem ama esporte. Conheça mais no site oficial do Rei do Pitaco.

Inscrições do Futsal Nova Odessa 2023 – Taça ‘Valentin Martins’

Vem aí o Campeonato Amador de Futsal 2023 de Nova Odessa – Taça “Valentin Martins”. Depois da Copinha, a competição terá início no dia 23 de fevereiro e as inscrições já estão abertas. O evento esportivo é uma realização da Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes, e neste ano vai ganhar homenagear Valentin Martins, um dos grandes incentivadores do futebol na cidade, que foi treinador de diversas categorias do Esporte Clube São José e da própria Prefeitura.

As inscrições já podem ser feitas pelos times e clubes interessados junto à pasta, cuja sede fica no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa (Rua João Bassora, nº 500), em horário comercial. Segundo o secretário Thiago Gentil, a competição – assim como os campeonatos de futebol de campo realizados ano passado na cidade – tem apoio total do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho.

“Promover estas competições é uma forma de incentivarmos a atividade física, o convívio social, o lazer e a saúde da nossa população. Esperamos uma boa adesão por parte das equipes e uma grande competição, para que as torcidas possam assistir a belos espetáculos e muitos gols”, afirmou o prefeito Leitinho.

A equipe da Secretaria de Esportes busca também “valorizar o talento local”. Para tanto, a competição contará com regras limitando o número de jogadores convidados de outras cidades por time. Cada equipe poderá inscrever até 12 atletas, sendo até três “de fora”.

Também poderão ter até dois jogadores com vínculos trabalhistas com empresas locais, mas moradores de outras cidades. “A tabela das partidas será definida conforme o número de equipes inscritas. Os jogos deverão ser realizados durante a semana, no período noturno, nos quatro ginásios municipais”, explicou Thiago Gentil.

A expectativa é que o Campeonato de Futsal 2023 receba entre 10 e 12 times. “Sou um apaixonado pelo futsal, foi onde iniciei no futebol, e acho que, até para a transição posterior para o futebol de campo, ele é de suma importância, pela velocidade do jogo, velocidade de raciocínio. No futsal, todos os jogadores têm a bola no pé o tempo todo, o contato é maior, o que ajuda o jovem se desenvolver mais”, completou o secretário da pasta.

Outros assuntos concernentes à competição serão divulgados posteriormente. “Estamos contentes com o Campeonato de Futsal 2023, modalidade em que Nova Odessa sempre teve muita tradição, com ótimas equipes e atletas no passado. Assim que tivermos o número de participantes, faremos uma reunião para definir as regras”, finalizou o secretário-adjunto José Henrique de Carvalho.

