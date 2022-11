A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste definiu como será o expediente nas repartições públicas do município em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar.

De acordo com o Decreto nº 7.368/2022, nos dias úteis em que a Seleção Brasileira participar de jogos, o horário de expediente e atendimento ao público nas repartições públicas municipais se encerrará uma hora antes do horário oficial do jogo.

Serão mantidos os serviços considerados essenciais à população, como Guarda Civil Municipal, Prontos-Socorros, Velório e Cemitérios Municipais e o DAE (Departamento de Água e Esgoto).