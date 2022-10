A grande estrela da Argentina, Lionel Messi, se encontrará com o craque da Polônia, Robert Lewandowski, no Grupo C da Copa do Mundo no Qatar. Considerados por muitos os melhores atacantes do mundo, ambos terão uma tarefa importante nesta chave, onde também encontrarão a Polônia e a Árabia Saudita.

Messi, fazendo o que será sua última aparição na Copa do Mundo, irá para o Oriente Médio procurando conquistar o troféu mais importante do futebol à sua já brilhante coleção individual – que inclui uma incrível premiação de sete Bolas de Ouro FIFA.

A Argentina e a Polônia terão grandes chances de avançarem para a próxima fase e se encontrarão no dia 30 de novembro no último jogo da fase de grupos, mas isso está longe de ser uma tarefa simples – com o México, ambas as seleções provavelmente terão um duro desafio, já que o país passou pelas eliminatórias norte-americanas (CONCACAF) em grande estilo. A Arábia Saudita – uma das seleções mais baixas em ranking do torneio – ainda tem esperanças de ‘perturbar’ as potências mais estabelecidas.

Confira as partidas e datas do Grupo C:

Data Partida Hora (ET) Estádio 22/11 Argentina vs. Arábia Saudita 5 a.m. Lusail Stadium 22/11 México vs. Polônia 11 a.m. Stadium 974 26/11 Polônia vs. Arábia Saudita 8 a.m. Education City Stadium 26/11 Argentina vs. México 2 p.m. Lusail Stadium 30/11 Polônia vs. Argentina 2 p.m. Stadium 974 30/11 Arábia Saudita vs. México 2 p.m. Lusail Stadium

A classificação não será uma tarefa fácil, onde somente duas seleções de cada grupo irão para a próxima fase com base no total de pontos realizados. Caso aconteça um embate, será considerado o saldo de gols, após isso, outros critérios são levantados em caso de um segundo empate.

Com a Copa do Mundo chegando, o mundo bet e a indústria iGaming já estão preparando ofertas e oportunidades únicas aos fãs do futebol e das apostas esportivas, já que esta edição do torneio promete ter uma alta taxa de engajamento por parte dos apostadores e torcedores.