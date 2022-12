Galvão Bueno se despediu das narrações em TV aberta. Ao todo Galvão narrou treze Copas do Mundo, sendo homenageado no Catar esse ano, ao lado de jornalistas do mundo todo, por ter participado de tantas transmissões ao longo da história. Ele queria narrar o hexa, mas viu o time que ajudou a criar como adversário maior do Brasil como campeã.

Antes e durante a partida entre Argentina e França Galvão se emocionou diversas vezes ao lado dos companheiros de transmissão Júnior, Ana Thais Matos, Caio Ribeiro, Roger Flores e o também narrador Luis Roberto, que deve ser seu substituto em partidas da seleção brasileira daqui para a frente.

Após a partida Júnior e Ana Thais Matos anunciaram algumas homenagens ao narrador. Primeiro, um vídeo gravado ao redor do Brasil, por torcedores comuns copiando os bordões de Galvão, desde “haja coração”, “sai que é sua, Taffarel” até o grito de “é tetra”, que marcou a vitória brasileira em 94. Também foram lembradas as narrações de Galvão na Fórmula 1, natação, e até mesmo a dupla que fez com Arnaldo Cézar Coelho, com “pode isso, Arnaldo?”. Confira a homenagem: