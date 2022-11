A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), publicou no Diário Oficial deste sábado (12), a Portaria SME Nº 5.750, de 11 de novembro de 2022, que estabelece a organização de funcionamento das escolas durante os jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022.

A publicação considera o Decreto Nº 61.965, de 10 de novembro de 2022, da última sexta-feira (11), pela Prefeitura de São Paulo. O expediente das unidades da Pasta poderá ser suspenso duas horas antes de cada jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

As unidades educacionais da administração direta e conveniadas da rede municipal possuem autonomia e podem optar por realizar suas atividades durante os jogos, de acordo com seus calendários e necessidades das comunidades em que estão inseridas. Aquelas que decidirem por suspender o expediente, seguindo o decreto, deverão realizar reposição de conteúdo posteriormente, assim como reposição de horas de trabalho para os servidores.

Na hipótese de classificação da Seleção nas próximas fases, ficam mantidas as mesmas orientações, as unidades permanecem com autonomia para definir suas programações durante os jogos, com reposição de aulas, em caso de suspensão de expediente.

Os jogos do Brasil da Primeira Fase ocorrerão nos próximos dias 24 e 28 de novembro, e 2 de dezembro, às 16h, 13h e 16h respectivamente.

Anexo Único integrante do Decreto

Ações pedagógicas inspiradas na Copa do Mundo

Na EMEF Padre Gregório Westrupp, região da Zona Leste de São Paulo, a unidade trabalhou o tema de forma interdisciplinar. Os alunos do 5°, 6° e 7° anos tiveram a oportunidade de aprender, nas aulas de artes, a elaborar o jogo chinês composto por figuras geométricas, Tangram, e os alunos do 9° ano a confeccionar bandeiras. As artes estão em exposição no pátio da escola onde enfeitam o espaço com a temática. Já na disciplina de matemática, os estudantes confeccionaram bolas de futebol para a aprendizagem de perímetro e área. As atividades promovidas fizeram parte da “Copa Greg’s”, onde os alunos também participaram de competições esportivas e, na próxima semana, irão fazer o encerramento dos jogos com entrega de medalhas.

Já a EMEF Conde Luiz Matarazzo, neste ano, idealizou o projeto “Revisitando e Valorizando a Nossa História”, com os estudantes do Ensino Fundamental I que encerram o ciclo. O projeto consiste na montagem de um álbum de figurinhas com o tema Copa do Mundo, só que com os estudantes como protagonistas, a fim de registrar suas memórias, relembrando e valorizando os profissionais e colegas que estiveram com eles desde o 1º ano escolar. A montagem do álbum contou com oficinas de confecção de figurinhas da Copa com apresentação das fotos dos alunos e professores em forma de desenhos. Além disso, as curiosidades dos alunos em relação aos países, permitiram que os professores pudessem trabalhar com assuntos sobre a cultura, localização, idioma, moeda e entre outros temas.