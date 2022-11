Com a bola rolando nos gramados do Catar, o futebol ganha ainda mais destaque e adeptos e estimula competições. Quem é fã do esporte, não mede esforços para falar sobre o tema, assistir a partidas e até mesmo participar de jogos, sejam eles presenciais ou virtuais. E é exatamente o que se espera do Campeonato e-RDS FIFA World Cup by Hazap, que está marcado para os dias 26 e 27/11, em Campinas. O evento, que é gratuito e aberto ao público em geral, prevê uma série de atrações como competições de embaixadinha, bola no travessão, cartinha Pokèmon, pingue-pongue, just dance e uma competição de Counter Strike, o famoso CS. No local, estarão disponíveis 3 food trucks, com lanches, churrasco e doces para a consumação dos participantes. Nos dois dias, as atrações começam às 9 horas da manhã e vão até às 17 horas. No sábado, as atividades serão realizadas nas dependências do Colégio RDS Swiss e no domingo, na loja de informática Hazap, que fica ao lado.

O FIFA World Cup é uma verdadeira febre entre as pessoas que gostam de futebol. O game, produzido pela EA Sports para PlayStation 3 e Xbox 360, será alvo de disputa entre 64 alunos das unidades Swiss e Garcia durante os dois dias de evento. As finais acontecerão no domingo. Para participar, os alunos precisarão fazer uma inscrição prévia.

O estímulo às atividades esportivas faz parte do propósito do grupo que mantém Colégio RDS Swiss. Para Seviana Navarro, mantenedora dos colégios Raphael Di Santo, o esporte ajuda a promover a união entre os alunos e as famílias e a disciplina de maneira geral. “Nós acreditamos no esporte. Prova disso, é o investimento que fazemos para manter a Arena Raphael Di Santo, um espaço importantíssimo para a realização de práticas esportivas e a socialização da comunidade”, reforça.

O Campeonato e-RDS FIFA World Cup by Hazap é uma iniciativa do Colégio RDS Swiss em parceria com a loja de informática Hazap. O evento tem como objetivo promover momentos de lazer e diversão. Enquanto a escola oferece a integração dos grupos, como parte do seu know-how, a loja oferece a tecnologia acerca do tema. “Nós estamos movimentando a comunidade do entorno e oferecendo a possibilidade de outras pessoas também desfrutarem de momentos de lazer”, explica Seviana.

Sobre o Colégio RDS Swiss:

O Colégio RDS Swiss já nasceu forte. Fundado por uma equipe que há décadas trabalha com educação, o RDS Swiss foi construído para ser uma escola que educa de forma integrada e globalizada, da Educação Infantil ao Ensino Médio.

A ideia de que um indivíduo só é completo se estiver em sintonia fez com que o Colégio adotasse o ensino humanizado, com base na Educação Socioemocional. Parte-se do princípio de que o aluno é protagonista de sua história e o educador é mediador do saber. Assim, é possível constituir um ambiente de aprendizagem saudável e social.

Acreditamos que a sala de aula não é o único ambiente de aprendizagem. A educação global é realizada em 360°, utilizando o espaço físico do Colégio aliado à tecnologia presente em toda a infraestrutura escolar.

Assim, sustentado por bases sólidas de valores e ética, o Colégio RDS Swiss trabalha com a formação integral, entregando à sociedade crianças e jovens capazes de se sentirem pertencentes ao mundo em que vivem e prontos para construir sua autorrealização e um mundo melhor.

Serviço:

Campeonato e-RDS FIFA World Cup by Hazap traz atividades gratuitas

Data: 26/11

Local: RDS Swiss – Rua Dermival Bernardes de Siqueira, 2026 – Swiss Park

Horário: das 9 às 17 horas

Atividades Gratuitas

Data: 27/11

Local: Hazap Informática – Rua Dermival Bernardes de Siqueira, 1922 – Swiss Park

Horário: das 9 às 17 horas

Atividades Gratuitas