A seleção da Argentina perdeu para a Arábia Saudita no jogo da manhã desta terça-feira na Copa do Mundo. O placar ficou 2 a 1 após uma virada no segundo tempo. Em apenas 8 minutos, a seleção da Arábia marcou os dois gols da vitória.

O destaque foi pro goleiro da Arábia, que defendeu vários possíveis gols argentinos, inclusive com tentativas do craque Messi, que também foi ‘travado’ pela zaga adversária algumas vezes, feito que foi até comemorado pelos árabes.

A derrota da Argentina quebra um ciclo de 35 vitórias consecutivas.