Horóscopo de quinta-feira 15 de dezembro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se é que a esperança de conquistar um pouco da felicidade tinha deixado de brilhar por um tempo, agora ganha força com uma situação bem interessante em sua vida. Não queira saber…

Dinheiro & Trabalho: O horóscopo mostra uma extensa jornada com um pouco de paz com seu dinheiro. Em resumo, você irá direto ao ponto das finanças, dos ajustes, soluções e acordos, e se verá livre de uma…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Existe a chance de que uma boa mudança de destino o faça se conectar mais profundamente com uma pessoa que conviverá com você em um ambiente coletivo. Com ela poderá…

Dinheiro & Trabalho: Talvez você deva se concentrar mais na forma como lida com o dinheiro, de como não aplica sua forte energia para criar ambientes positivos que sempre trazem a fortuna para o seu lado. O tempo é…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você está cercado por boas vibrações, e isso se traduz não apenas em uma chance de ficar e se divertir com alguém que logo irá conhecer, porque o que está previsto é que vão além…

Dinheiro & Trabalho: Um período em seu signo, em que mais do que nunca deve lembrar-se de que quando enxerga suas finanças com pessimismo, envenena seus esforços, mas quando o faz com a certeza de coisas boas, o…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Entre o que você espera e o que em breve vai acontecer, haverá um curto espaço de tempo. Não é exagero afirmar que sua mente estará focada apenas em uma pessoa do seu ambiente…

Dinheiro & Trabalho: Quanto ao campo financeiro, você vai plantar sementes de sucesso e progresso. Todas as coisas que você realizará durante esta quinzena e início do outro mês, vão gerar resultados prósperos com seu…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você se sentirá como que algo há por acontecer a qualquer momento, porque passará a ter conversas bem diferentes da habitual com quem é bem tranquilo no seu jeito de ser. Se você…

Dinheiro & Trabalho: É um bom ciclo para aproveitar a sorte que começa a rondar sua vida, de fazer bom uso dela, principalmente naquilo que, mais do que dinheiro, você precisa ter um pouco mais de ajuda para colocar…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Este ciclo começa com um tipo de energia que o manterá muito ativo nas questões do amor durante a maior parte do tempo. Situações que dificilmente passavam pela sua vida, começam…

Dinheiro & Trabalho: A maneira como suas finanças se desenrolam neste período, mostram dias melhores, mas apesar disso, paciência e controle emocional, será o que mais vai precisar para aproveitar essa boa perspectiva…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Nesta fase astral no seu signo, para alguns alguém deverá de expressar o interesse em ter algo mais, não apenas com palavras, mas também com atos e gestos. Para outros deste signo…

Dinheiro & Trabalho: Dias de conquistas e soluções estão aparecendo no seu horizonte. Você conseguirá alcançar uma grande parte dos seus objetivos, até mesmo avançar com algum problema pendente, que atrasava…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Faça tudo o que for necessário para realizar seus sonhos de uma maneira calma e certa. Vá passo a passo, mas sem se afastar mesmo que pareça que nada acontece. As estrelas indicam…

Dinheiro & Trabalho: Você deve de entrar em um período bom em termos financeiros, pois realizará algo que estava parado pela falta de recursos e ao mesmo tempo, fará boas transações que o fortalecerão. Contudo…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A deusa do amor será completamente sua aliada nesta jornada astral. Isso permitirá que você entenda melhor acontecimentos estranhos, mesmo que sejam inesperados ou pareçam…

Dinheiro & Trabalho: Uma oportunidade de resolver alguns problemas relacionados ao dinheiro, lhe proporcionará uma sensação de alívio e de ter o caminho aberto para novos projetos. As suas finanças têm um…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Para dar um impulso a um relacionamento, tente ser criativo e procure algo novo para deixar a pessoa que irá cada vez mais prender sua atenção pendente de você, mas não exagere nas…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas o aproximam dos aspectos mais prósperos da sua vida financeira e ajudam a encontrar um estágio de crescimento e de tranquilidade. Uma série de boas sequências impulsiona a…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você terá a capacidade de se conectar com tudo ao seu redor e sentir as vibrações do ambiente, de alguém, que mesmo que não demonstre, você perceberá que há algo de bom acontecendo…

Dinheiro & Trabalho: A previsão em relação ao seu dinheiro fala de um estágio de equilíbrio e fortalecimento que já está a caminho. Se você está ou não passando por dificuldades, sua situação poderá melhorar de um… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Libere qualquer energia negativa ou pensamento que o mantenha numa vibração pessimista nas coisas de namoro e romance. Mais rápido que pensa, você terá diante de si a possibilidade…

Dinheiro & Trabalho: De forma geral, você entra em uma jornada um pouco neutra em relação ao dinheiro. Não haverá nada que o tire do sério, ou que traga grandes preocupações. Logo o universo brindará você com eventos…Continue lendo o signo Peixes