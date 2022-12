Na tarde deste domingo 18/12, na cidade de Doha, no Catar, após empate eletrizante por 3×3 no tempo normal e na prorrogação, a Argentina venceu a França nos pênaltis por 4 a 2 e conquistou a Copa do mundo após uma espera de 36 anos.

Com uma campanha sólida nesta Copa, sendo: 4 vitórias, dois empates e uma derrota, a forte seleção sul-americana quebrou o indesejado jejum e alcança mais um degrau na galeria dos campeões mundiais, tornando-se tricampeões.

Na disputa do terceiro lugar, a seleção croata levou a melhor e venceu o Marrocos por 2×1. Com isso, os croatas repetem o bom desempenho de 2018 e fecham a Copa do Mundo com a terceira colocação. Já a seleção marroquina, também se despede do mundial com história. A seleção africana conquista o inédito quarto lugar para o continente africano.

O aplicativo e plataforma 365Scores, referência quando o assunto é produzir estatísticas ao vivo em partidas esportivas, realizou um levantamento com 17 itens estatísticos sobre a COPA DO MUNDO FIFA CATAR 2022 e as edições anteriores da mais importante competição de futebol.

17 ESTATÍSTICAS SURPREENDENTES SOBRE A COPA DA FIFA

Seleção que mais cruzou

Croácia: 163 cruzamentos (média de 23,28 por jogo)

Quem mais fez gol de cabeça

França: 4 gols

Croácia: 3 gols

Coreia do Sul e Gana: 2 gols

Seleção que correu maior distância

Croácia: 912,1 km em 7 partidas (média de 130,7 por jogo)

Artilheiros

Kylian Mbappé: 8 gols

Lionel Messi: 7 gols

Julián Alvarez e Olivier Giroud: 4 gols

Jogador que mais deu assistência

Harry Kane, Lionel Messi, Antoine Griezmann e Bruno Fernandes: 3 assistências

Jogador que mais finalizou em direção ao gol

Lionel Messi: 19

Kylian Mbappé: 14

Julián Alvarez: 8

Jogador que mais driblou

Lionel Messi: 17

Kylian Mbappé: 16

Sofiane Boufal: 10

Goleiro com mais defesas

Wojciech Szczesny: 17

Jogador com mais faltas sofridas

Lionel Messi: 20

Neymar: 16

Ismaila Sarr: 16

Atleta mais velho a disputar a Copa

Alfredo Talavera: 40 anos – goleiro reserva do México

Atleta mais novo a disputar a Copa

Youssoufa Moukoko: 18 anos – atacante da Alemanha

Clube que cedeu mais jogador

1º Bayern de Munique: 17 jogadores

2º Manchester City e Barcelona: 16 jogadores

3º Al-Saad: 15 jogadores

4º Manchester United: 14 jogadores

5º Real Madrid: 13 jogadores

Qual clube que teve mais jogadores que marcaram gols

PSG: 18 gols (8 gols Mbappe, 7 gols Messi, 2 gols Neymar e 1 gol Soler)

Barcelona: 8 gols (2 gols Lewandowski e Ferran Torres, 1 gol Memphis Depay,

Frank de Jong, Gavi e Andreas Christensen)

Manchester City: 8 gols (4 Julián Alvarez, 1 gol Ilkay Gundogan, Phil Foden, Manuel Akanji e Jack Grealish).

Fornecedor de material esportivo por quantidade de seleções

Nike: 13 seleções (Catar, Holanda, Inglaterra, EUA, Polônia, Arábia Saudita, França, Austrália, Canadá, Croácia, Brasil, Portugal e Coreia do Sul).

Adidas: 7 seleções (Argentina, Alemanha, Bélgica, Espanha, Japão, México e País de Gales)

Puma: 6 seleções (Gana, Marrocos, Uruguai, Sérvia, Suíça e Senegal)

Hummel: 1 seleção (Dinamarca)

Kappa: 1 seleção (Tunísia)

Majid: 1 seleção (Irã)

Marathon: 1 seleção (Equador)

New Balance: 1 seleção (Costa Rica)

One All Sports: 1 seleção (Camarões)

EDIÇÕES ANTERIORES DA COPA DO MUNDO FIFA

OS MELHORES ATAQUES

COPA DO MUNDO FIFA CATAR 2022

França – 16 gols marcados

Argentina – 15 gols marcados

Inglaterra – 13 gols marcados

COPA DO MUNDO FIFA RÚSSIA 2018

Bélgica – 16 gols marcados

França e Croácia – 14 gols marcados

Inglaterra – 12 gols marcados

COPA DO MUNDO FIFA BRASIL 2014

Alemanha – 18 gols marcados

Holanda – 15 gols marcados

Colômbia – 12 gols marcados

COPA DO MUNDO FIFA ÁFRICA DO SUL 2010

Alemanha – 16 gols marcados

Holanda – 12 gols marcados

Uruguai – 11 gols marcados

COPA DO MUNDO FIFA ALEMANHA 2006

Alemanha – 14 gols marcados

Itália – 12 gols marcados

Argentina – 11 gols marcados

COPA DO MUNDO FIFA CÓREIA e JAPÃO 2002

Brasil – 18 gols marcados

Alemanha – 14 gols marcados

Espanha – 10 gols marcados

AS MELHORES DEFESAS

COPA DO MUNDO FIFA CATAR 2022

Tunísia – 1 gol sofrido

Bélgica e Uruguai – 2 gols sofridos

Marrocos, Brasil, Espanha, Equador, México e Dinamarca – 3 gols sofridos

COPA DO MUNDO FIFA RÚSSIA 2018

Dinamarca, Irã e Peru – 2 gols sofridos

Brasil, Uruguai, Colômbia e Coréia do Sul – 3 gols sofridos

Suécia, Sérvia, Nigéria, Alemanha, Marrocos, Senegal e Suíça – 4 gols sofridos

COPA DO MUNDO FIFA BRASIL 2014

Costa Rica – 2 gols sofridos

França, Bélgica, México, Itália, Rússia e Equador – 3 gols sofridos

Holanda, Alemanha, Argentina, Colômbia, Chile, Bósnia – Herzegovina, Irã e Inglaterra – 4 gols

COPA DO MUNDO FIFA ÁFRICA DO SUL 2010

Portugal e Suíça – 1 gol sofrido

Espanha, Paraguai, Japão, Nova Zelândia e Argélia – 2 gols sofridos

Costa do Marfim, Honduras, Eslovênia e Sérvia – 3 gols sofridos

COPA DO MUNDO FIFA ALEMANHA 2006

Suíça – 0 gols sofridos

Itália, Inglaterra, Brasil, Holanda, Angola e Paraguai – 2 gols sofridos

França, Argentina e Croácia – 3 gols sofridos

COPA DO MUNDO FIFA CÓREIA e JAPÃO 2002

Argentina – 2 gols sofridos

Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Japão, Croácia, Nigéria, Camarões e França – 3 gols sofridos

Brasil, México, Portugal, Equador e Rússia – 4 gols sofridos

OS PIORES ATAQUES

COPA DO MUNDO FIFA CATAR 2022

Catar, Tunísia, País de Gales, Bélgica e Dinamarca – 1 gol marcado

Uruguai, México e Canadá – 2 gols marcados

Estados Unidos, Polônia, Costa Rica e Arábia Saudita – 3 gols marcados

Austrália, Irã, Equador e Camarões – 4 gols marcados

COPA DO MUNDO FIFA RÚSSIA 2018

Polônia, Marrocos, Islândia, Panamá, Costa Rica, Austrália, Irã, Arábia Saudita, Peru, Alemanha, Sérvia e Egito – 2 gols marcados

México, Dinamarca, Coréia do Sul e Nigéria – 3 gols marcados

Senegal – 4 gols marcados

COPA DO MUNDO FIFA BRASIL 2014

Camarões, Honduras e Irã – 1 gol marcado

Itália, Inglaterra, Rússia e Japão – 2 gols marcados

Nigéria, Grécia, Equador, Coréia do Sul e Austrália – 3 gols marcados

COPA DO MUNDO FIFA ÁFRICA DO SUL 2010

Honduras e Argélia – 0 gols

Coréia do norte, França e Suíça – 1 gol marcado

Nova Zelândia, Grécia, Sérvia e Camarões – 2 gols marcados

COPA DO MUNDO FIFA ALEMANHA 2006

Trinidad e Tobago – 0 gols marcados

Togo e Angola – 1 gol marcado

Polônia, Paraguai, Arábia Saudita, Sérvia e Montenegro, Irã, Estados Unidos, Japão e Croácia – 2 gols marcados

COPA DO MUNDO FIFA CÓREIA e JAPÃO 2002

China, Arábia Saudita e França – 0 gols marcados

Nigéria e Tunísia – 1 gol marcado

Camarões, Eslovênia, Croácia, Equador e Argentina – 2 gols marcados

CONFIRA TODAS AS PARTIDAS DE LIONEL MESSI EM COPAS DO MUNDO

COPA DO MUNDO FIFA ALEMANHA 2006

16/06/2006, Argentina 6 X 0 Sérvia e Montenegro ( Messi marcou1 gol)

21/06/2006, Argentina 0 x Holanda (Messi não marcou gols)

24/06/2006, Argentina 2 x 1 México (Messi não marcou gols)

COPA DO MUNDO FIFA ÁFRICA DO SUL 2010

12/06/2010, Argentina 1 x 0 Nigéria (Messi não marcou gols)

17/06/2010, Argentina 4 x 1 Coréia do sul (Messi não marcou gols)

22/06/2010, Argentina 2 x 0 Grécia (Messi não marcou gols)

27/06/2010, Argentina 3- México 1 (Messi não marcou gols)

3/7/2010, Argentina 0 x 4 Alemanha (Messi não marcou gols)

COPA DO MUNDO FIFA BRASIL 2014

16/06/2014 Argentina 2 x 1 Bósnia (Messi marcou 1 gol)

21/06/2014, Argentina 1 x 0 Irã (Messi marcou 1 gol)

25/06/2014, Argentina 3 x 2 Nigéria (Messi marcou 2 gols)

1/07/2014, Argentina 1 x 0 Suíça (Messi não marcou gols)

5/07/2014, Argentina 1 x 0 Bélgica (Messi não marcou gols)

9/07/2014, Argentina 0 x 0 Holanda (Messi não marcou gols)

13/07/2014, Argentina 0 x 1 Alemanha (Messi não marcou gols)

COPA DO MUNDO FIFA RUSIA 2018

16/06/2018, Argentina 1 x 1 Islândia (Messi não marcou gols)

21/06/2018, Argentina 0 x 3 Croácia (Messi não marcou gols)

26/06/2018, Argentina 2 x 1 Nigéria (Messi marcou 1 gol)

30/06/2018, Argentina 3 x 4 França (Messi não marcou gols)

COPA DO MUNDO FIFA CATAR 2022

22/11/2022, Argentina 1 x 2 Arábia Saudita (Messi marcou 1 gol)

26/11/2002, Argentina 2 x 0 México (Messi marcou 1 gol)

30/11/2022, Argentina 2 x 0 Polônia (Messi não marcou gols)

3/12/2022, Argentina 2 x 1 Austrália (Messi marcou 1 gol)

9/12/2022, Argentina 2 x 2 Holanda 2 (Messi marcou 1 gol)

13/12/2022 Argentina 3 x 0 Croácia (Messi marcou 1 gol)

18/12/2022 Argentina 3 x 3 França (Messi marcou 2 gols)

Sobre o 365Scores

O 365Scores é o maior e mais rápido aplicativo de esporte em tempo real, por 24 horas, 7 dias por semana, em 10 diferentes modalidades e mais de 2.000 competições em todo o mundo. Incluindo estatísticas, notícias de última hora, insights dos jogos, escalações, classificações ao vivo, buzz de redes sociais, probabilidades para o fã do esporte apostar com maior precisão e a emoção de ter todas essas informações na palma da sua mão, em seu smartphone, laptop tablet, no ou até mesmo no pulso com um smartwatch.