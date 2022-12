A Copa do Mundo do Catar marcou a história. Não só porque foi a primeira a ser disputada em um estado árabe e no fim do ano, mas também porque foi o evento esportivo mais luxuoso e tecnológico de todos os tempos. O país é considerado um dos mais ricos do planeta, com um PIB de US$ 175,8 bilhões, e com investimentos jamais vistos na história do evento e que vem se refletindo nas inovações tecnológicas que marcaram essa Copa.

Historicamente, o maior evento do futebol traz novas tecnologias e ideias são apresentadas ao mundo. Em 2018, na Rússia, vimos o nascimento do controverso VAR (Video Assistant Referee – árbitro de vídeo) e do GLT (Goal Line Technology – tecnologia da linha do gol). Essas duas inovações foram decisivas naquele ano e, depois, foram adotadas em todas as competições oficiais chanceladas pela Fifa.

Em um cenário auspicioso e que tive a oportunidade de testemunhar pessoalmente, a Copa do Catar promete grande legado para a sociedade local e mundial, que transcende o esporte. Conheça aqui cinco novidades que prometem impactar diversos aspectos dentro e fora do futebol nos próximos anos.

Democratização do 5G

A primeira rede 5G comercialmente disponível no mundo foi lançada no Catar em 2018 – e, durante a Copa, o 5G se tornou uma facilidade presente na mão de todo mundo. Observar estrangeiros (como eu) no metrô acompanhando transmissões de jogos nos seus celulares em tempo real passou a ser algo absolutamente trivial. A velocidade de conexão é muito boa, sem travamentos dentro dos estádios, sem problemas de experiência com a tecnologia. Funcionou muito bem. Isso favorece sobremaneira as experiências de interação em tempo real em dupla ou mesmo tripla tela, algo que irá revolucionar setores como o de entretenimento, por exemplo.

Tecnologia dos painéis visuais

O Catar é o país dos painéis visuais, muitos deles interativos. Apesar de essa não ser uma característica nova ou específica daqui (há anos a Times Square e Tóquio, por exemplo, são famosas por isso), nunca houve tanta exposição e uso de painéis gigantescos e interativos ao longo de toda uma cidade. Na região da Corniche, onde tinha a Fan Festival, alguns prédios transmitiam o placar das partidas com projeções visuais, em tempo real. Ainda tinha o maior painel de LED do mundo na torre mais alta do país, próxima do estádio Khalifa International. Os shoppings também contaram com quiosques da Fifa e do governo do Catar, trazendo a simpática mascote La’eeb contando histórias, trazendo informações e interagindo com os usuários e as pessoas. Sem contar os múltiplos telões empregados em cada um dos estádios, transmitindo as principais jogadas das partidas, estatísticas e muito mais em tempo real.

Experiências interativas de dupla tela

O aplicativo Fifa+ ficou famoso no Brasil e sua experiência de uso já rodou em vários vídeos compartilhados em redes sociais durante os últimos dias. A ferramenta vem com uma engenhosa customização de realidade aumentada, permitindo que o usuário veja os jogadores em campo, as estatísticas em tempo real, e que faça diversas simulações gamificadas relacionadas com a partida em si e complementando a experiência completa de quem está no estádio. A experiência, inicialmente, trata-se de uma grande disrupção e é um marco inicial de um mundo cada vez mais próximo, no futuro, de algumas das visões estratégicas sobre o “metaverso”.

Como já é tendência mundial gravar e postar em tempo real, a experiência de dupla tela com certeza vai marcar o futuro: interação entre o digital e a experiência física. O aplicativo da Fifa abre portas para a imaginação de um mundo cada vez mais digitalizado, que possibilita fazer scout dos jogadores em tempo real enquanto estão ali no campo. É a realidade, cada vez mais, se tornando também um enorme videogame.

Simuladores e conexões “figitais” cada vez mais harmônicas

A quantidade de simuladores e experiências que integram experiências físicas com as digitais foi muito grande. Por exemplo, em um dos quiosques feitos para os torcedores, a bandeira de cartão de crédito patrocinadora do evento criou uma arena indoor para a prática de futebol recreativo entre os visitantes na qual é possível entrar, cadastrar-se, fazer login e formar dois times que competem, como parte da interação. Um grupo joga contra o outro. Coloca-se um colete cheio de sensores e o jogo é registrado, em todos os seus movimentos e interações, também digitalmente. Tudo isso com direito à música potente capitaneada pelo DJ da atração, muitos jogos de luzes.

Ao término, cada torcedor participante do jogo ganha o acesso a um link com a partida digitalizada com os avatares de todos que participaram do momento, e uma mecânica de criação de um NFT desse momento único. É uma interação precursora, muito interessante, que está chegando agora, mas certamente daqui a alguns anos vai estar em voga como precursora da interação da marcas que desejem criar conexões “figitais” (integração do físico com o digital) ainda mais potentes com seus fãs.

Experiência mobile-only e super aplicativos integrando diferentes funcionalidades em uma única plataforma

Até a Copa da Rússia 2018, a Fifa fazia a geração dos bilhetes de forma impressa, ou seja, o torcedor chegava no país sede e, obrigatoriamente, precisava ir até um quiosque da federação para recolher os ingressos comprados antecipadamente pela internet. Além desse modelo, existia a venda dos tickets de forma física. Prevendo possíveis problemas em função da pandemia de COVID-19 em seu planejamento, a FiFA criou para essa Copa de 2022 um processo totalmente digital, de maneira integrada entre diversos sistemas e aplicativos e que funcionou muito bem.

Quem conseguiu ingresso para a Copa do Mundo tem direito à liberação de um visto para entrada e estadia no Catar através do super aplicativo Hayya, que está também integrado com diversos serviços do país, como transporte, hotelaria e acesso aos jogos do torneio, dentre outras funcionalidades – tudo por meio do celular. A plataforma também funciona para outras comodidades, como concentrar informações turísticas, acesso a dados sobre os estádios e à compra ou à revenda do ingresso, caso a pessoa não queira mais ir ao jogo.

O transporte público também foi liberado com acesso gratuito, bastando para isso apresentar o mesmo aplicativo. E para entrar no estádio, basta apresentar um outro aplicativo da Fifa (Fifa tickets), em que o ticket é liberado eletronicamente e por proximidade via bluetooth.

Não tenho quaisquer dúvidas de que um evento com a grandiosidade e alcance da Copa do Mundo ajudará a acelerar a penetração e disponibilidade dessas novas tecnologias e soluções em todo o mundo. O fato é que as pessoas conseguiram utilizar de modo muito natural todas essas novas tecnologias, mostrando que a adoção de novidades pela sociedade nesse período pós-pandêmico se tornou algo corriqueiro e cada vez mais trivial.

*Fernando Moulin é partner da Sponsorb, empresa boutique de business performance, professor e especialista em negócios, transformação digital e experiência do cliente. E-mail: [email protected]

Sobre Fernando Moulin

Natural de Volta Redonda (RJ), Fernando Moulin é um dos principais especialistas brasileiros em transformação digital, inovação e gestão da experiência do cliente, além de ser um dos pioneiros do Marketing Digital/CRM no país. Graduado em Engenharia Química pela Unicamp, possui MBA Executivo Internacional pela FIA-USP e realizou cursos de marketing e negócios em diversas instituições internacionais, como Kellogg/NorthWestern (Estados Unidos), INSEAD (França), Cambridge (Reino Unido) e Lingnan University (China). Tem mais de 20 anos de experiência na função de executivo em grandes organizações, como Telefônica/Vivo, Cyrela, Nokia, Pão de Açúcar, Claro, Citibank, entre outros. Cofundador da Malbec Angels, mentor de startups e advisor estratégico, também é palestrante profissional e professor de disciplinas ligadas a suas áreas de expertise em instituições como a ESPM, o INSPER e a Live University, além de ser colunista de diversos veículos importantes de mídia e jurado de diversas premiações de mercado. Atualmente, é partner da Sponsorb, consultoria boutique de business performance. Para mais informações, acesse: www.linkedin.com/in/fernandomoulin/ ou veja a palestra no TEDxSP: https://www.youtube.com/watch?v=6tUJuZopcsA.