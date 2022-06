As oitavas de final da Copa do Brasil terão quatro clássicos estaduais. Um sorteio definiu os confrontos das oitavas e quatro clássicos estaduais irão acontecer. Corinthians x Santos; São Paulo x Palmeiras; Fortaleza x Ceará e Goiás x Atlético-GO se enfrentarão nessa fase. Além disso, haverá uma disputa entre Flamengo e Atlético-MG, os dois últimos campeões do Brasileirão.

Os três últimos jogos acontecem entre Fluminense x Cruzeiro; Botafogo x América-MG e Athletico x Bahia. Os jogos de ida estão marcados para os dias 22 e 23 de junho e as partidas de volta devem acontecer nos dias 13 e 14 de julho.