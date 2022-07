Com os grupos da Copa do Mundo definidos e a poucos meses para o início da competição mais importante do futebol em solo catariano, na qual terá o seu pontapé inicial dado em 21 novembro e terminará no dia 18 do mês seguinte, estamos em um período crucial para muitos jogadores selecionáveis que almejam estar no Mundial.

De olho em um lugar de destaque na Seleção Brasileira comandada pelo técnico Tite, um dos melhores treinadores do mundo, dois jogadores que atuam na Inglaterra há alguns anos resolveram respirar novos ares e assinaram com novos clubes em solo britânico, os atacantes Gabriel Jesus e Richarlison.

Ainda que pese o fato de ambos terem a confiança de Tite, o técnico já disse em inúmeras entrevistas que ainda não definiu todos os nomes que estarão, de fato, na lista de convocados para a disputa do Mundial no Catar, o que indica que poderemos ter algumas surpresas até novembro.

Portanto, isto serve de alerta para os atletas que mantêm acesa a chama de representar o Brasil na busca do hexacampeonato, fazendo com que até mesmo jogadores do gabarito de Gabriel Jesus e Richarlison não se acomodem e busquem novas opções em suas carreiras.

Gabriel Jesus: do Manchester City para o Arsenal

Titular da Copa do Mundo de 2018, e campeão da Copa América pelo Brasil no ano seguinte, Gabriel Jesus ganhou muitos títulos atuando pelos ingleses do Manchester City nas últimas temporadas, incluindo quatro troféus da Premier League.

Contudo, é fato que nas últimas temporadas o espanhol Pep Guardiola, treinador do City, não deu uma sequência grande de jogos para o centroavante brasileiro. Portanto, sem o ritmo de jogo esperado para render o seu melhor futebol, Gabriel Jesus foi, aos poucos, perdendo o seu status de peça muito importante na Seleção Brasileira.

Desta maneira, a sua recente transferência para o Arsenal, que assim como o City é um gigante da Terra da Rainha, não pegou as pessoas de surpresa. Já que, no novo clube, Gabriel Jesus chegou com a chancela do treinador espanhol Mikel Arteta para ser titular e espera poder reencontrar o seu melhor futebol nos próximos meses.

Algo que, caso consiga impressionar com grandes atuações, aumentará consideravelmente as suas chances de estar representando o Brasil no Catar.

Richarlison: do Everton para o Tottenham

Destaque do Everton nas últimas temporadas da Premier League, Richarlison é adorado pelos torcedores. Porém, apesar de toda a idolatria, a falta de ambição do time azul pesou para que o jogador se transferisse para os londrinos do Tottenham.

Para efeito de comparação, enquanto o Everton brigou para não cair para a segunda divisão até as rodadas finais da última temporada, o Tottenham, comandado pelo técnico italiano Antonio Conte, terminou o campeonato na 4ª colocação e disputará a Liga dos Campeões da Uefa 2022-23.

Além disso, o Tottenham tem em seu elenco grandes nomes do futebol mundial, como os atacantes Son Heung-min e Harry Kane. Desta forma, Richarlison espera ganhar maiores holofotes em seu novo clube e, principalmente, se adaptar rapidamente para estar em excelente forma física e técnica até o Mundial.

Na Seleção Brasileira, vale destacar que ele tem a seu favor as ótimas atuações que contribuíram para o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde terminou como artilheiro da competição.

Richarlison e Gabriel jesus têm alta concorrência no setor ofensivo titular do Brasil

Apesar de terem a confiança do treinador da Seleção Brasileira e estarem no mais alto nível do futebol europeu há algumas temporadas, é fato que tanto Gabriel Jesus quanto Richarlison precisarão fazer um ótimo início de temporada em seus novos clubes para terem chances de iniciar a Copa do Mundo do Catar entre os 11 titulares.

Além deles, o técnico Tite conta com outros nomes de muito peso à sua disposição para o setor ofensivo. Podemos citar como exemplo o craque Neymar, o segundo maior artilheiro da história da Seleção Brasileira de acordo com estatísticas registradas no site do Transfermarkt, assim como a jovem estrela Vinícius Júnior, um dos grandes destaques do Real Madrid na temporada passada.

Razão pela qual os grandes sites de apostas esportivas online do mundo, importantes ferramentas para analisar probabilidades, não apontam Richarlison e Gabriel Jesus como os principais favoritos a terminarem o torneio no topo da artilharia da competição. De acordo com as odds das apostas na Copa do Mundo 2022 na Betway, enquanto Richarlison tem apenas 2% de chances de ser o goleador da Copa do Mundo deste ano, Gabriel Jesus aparece com 1,5 % de probabilidade para terminar o Mundial como o artilheiro — dados coletados em 13/07/2022.

Posto isso, Neymar é o brasileiro com maiores chances de ser o principal goleador da competição. Com 5,9% de probabilidades, o jogador do Paris Saint-Germain aparece como o 5º postulante principal a terminar a Copa do Mundo com a tão cobiçada Chuteira de Ouro (prêmio dado ao artilheiro do torneio).

Com base na mesma fonte de probabilidades, vamos destacar o top 7 de favoritos à artilharia do Copa do Mundo 2022:

1.º – Harry Kane (Inglaterra), com 11,8%;

2.º – Kylian Mbappé (França), com 9,1%;

3.º – Karim Benzema (França), com 6,7%;

3.º – Lionel Messi (Argentina), com 6,7%;

5.º – Neymar (Brasil), com 5,9%;

5.º – Romelu Lukaku (Bélgica), com 5,9%;

7.º – Cristiano Ronaldo (Portugal), com 4,8%.

Novidade: Fifa abre brecha para que mais jogadores sejam convocados ao Mundial do Catar

Diferentemente das últimas edições de Copa do Mundo, nas quais eram permitidas a convocação de no máximo 23 de atletas, neste ano será diferente. Recentemente, a Fifa anunciou que as seleções poderão convocar até 26 jogadores.

Além disso, a maior entidade do futebol divulgou outras novidades que impactarão diretamente no campo de jogo. Uma delas é que serão autorizadas até cinco substituições por partida, duas a mais na comparação com os últimos anos.

Por fim, vale destacar que os treinadores terão até o dia 14 de novembro como data limite para enviar a lista de jogadores convocados à Fifa, exatamente a uma semana do início do Mundial.