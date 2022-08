A ação Agosto Lilás esteve na manhã desta sexta-feira (12) na sede da Cooperlírios, no Jardim dos Lírios. As cooperadas participaram da Roda de Conversa sobre o tema “Violência Doméstica e Aplicação da Lei Maria da Penha”.

No dia 10, início da ação, as atividades envolveram as alunas do Centro Universidade do Conhecimento de Americana (Cuca).

Durante todo o mês serão promovidas diversas atividades para a sensibilização e conscientização da sociedade. A ação é realizada pelo Comitê Gestor Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Promoção da Equidade de Gênero – Americana por Elas, sob a coordenação da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

São parceiros no trabalho as Secretarias de Educação, Saúde, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), PLPs, Frente Feminista Marielle Vive, Ordem dos Advogados do Brasil – Unidade de Americana.

A programação completa pode ser acessada no site da prefeitura:

https://www.americana.sp.gov.br/americanaV6_index.php?it=124&a=assistenciaSocial-agosto-lilas