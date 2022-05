Os interessados em trabalhar no serviço de coleta de materiais recicláveis, por meio da Cooperlírios – Cooperativa de Trabalho de Coleta e Processamento de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, durante a Festa do Peão, em junho, já podem se inscrever. O candidato deve entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade de Americana pelo telefone 3405-4772, ou comparecer no dia do processo de seleção.

O processo de seleção será realizado no dia 27 de maio (sexta-feira), às 9h, no CCL – Centro de Cultura e Lazer, na Avenida Brasil, 1293. É necessário apresentar os documentos pessoais.