A Junta do Serviço Militar e o Tiro de Guerra 02-045 de Americana alteraram a data para apresentação dos jovens conscritos no serviço militar em outubro de 2022, e selecionados para se apresentarem em 2023. Os convocados deverão comparecer no dia 16 de janeiro, às 7h, na sede do Tiro de Guerra, na rua Florindo Cibin, 2675, bairro São Domingos. As informações são do subtenente Bento José dos Santos Gomes, chefe de instrução do TG 02-045.

Anteriormente, a apresentação dos conscritos estava marcada entre os dias 23 e 26 de janeiro, mas o serviço militar fez uma retificação, alterando a data para o próximo dia 16.

Cerca de 284 jovens deverão se apresentar para a entrevista, segundo o TG.

Outras informações podem ser obtidas por meio dos telefones 3461-1526 e 3461-8471.