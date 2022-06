Sem a presença da liderança local e com os nomes do PDT ao governo do Estado e ao Senado, a vereadora de Americana Leonora Périco faz o pré-lançamento de sua campanha a deputada estadual esta semana. O evento com a presença dos pré candidatos ao governo Elvis Cezar e ao Senado Aldo Rebelo acontece no próximo sábado no bairro base de Leonora.

DISCÓRDIA FEMININA- Também deve estar no evento a dobrada de Leonora na cidade, o sindicalista Antonio Neto. Os dois (Leo e Neto) firmaram compromisso de campanha conjunta junto com o presidenciável da legenda Ciro Gomes no mês passado em evento em Jundiaí.

SEM BASE NA CÂMARA- Com campanha incerta em Americana e sem base entre os vereadores, Giovana vai apostar em dobradas hoje que estão mais ‘desanimadas’ com seu potencial de voto. Se nem a vereadora do partido ela consegue trazer para o grupo, fica bem difícil, assim leem os times das prováveis dobradas, seguir em parcerias para o período eleitoral.