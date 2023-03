Contas de Omar são aprovadas na Câmara com folga; 14 votos

Os vereadores de Americana rejeitaram, durante a sessão desta terça-feira, o parecer contrário do Tribunal de Contas

às contas do ex-prefeito Omar Najar (MDB) do anos de 2019. Com a votação, que teve 14 votos contrários e 5 favoráveis, na prática, os parlamentares aprovaram as contas de Omar.

Vereadores como Thiago Martins (PV), Juninho Dias (MDB), Lucas Leoncine (PSDB), Leco Soares (Podemos), Dr. Daniel (PDT), Marschelo Meche (PL) e o presidente Thiago Brochi (sem partido) fizeram robusta defesa de Omar.

“Se alguém naquele momento teve amor pela cidade de Americana, foi o Omar Najar”, disse Brochi.

Votaram favoráveis ao parecer contrário do Tribunal de Contas os vereadores Fernando da Farmácia (PTB), Gualter Amado (Republicanos), Vagner Malheiros (PSDB), Leonora do Postinho (PDT) e Professora Juliana (PT).

CONTAS DE 2020. Agora, faltam as contas do ano de 2020 de Omar passar pela discussão e votação dos vereadores de Americana. O Tribunal de Contas deu parecer favorável e com elogios.