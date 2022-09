O SEAAC de Americana e Região fechou a Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 dos trabalhadores da categoria de contabilidade e assessoramento com o Sescon Campinas e Sescon São Paulo (Sindicatos Patronais). A negociação abrange os trabalhadores das 29 cidades representadas pelo SEAAC que terão reajuste salarial de 10,12% retroativo a 1º de agosto, data base da categoria, que é a maior entre as representadas pela entidade.

A presidenta do Sindicato, Helena Ribeiro da Silva, avalia que a negociação tem dois aspectos positivos: “Conseguimos repor integralmente a inflação oficial do período e mantivemos todas as cláusulas sociais constantes na Convenção Coletiva” e, acrescentou, “o mesmo aumento de 10,12% que corrigirá os salários obrigatoriamente devem ser aplicados em todas as cláusulas econômicas, como pisos salariais, vale-alimentação, auxílio creche e triênio”.