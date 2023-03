Conta de Omar deve ser apreciada por comissão na 2a

As contas do ex-prefeito de Americana Omar Najar (MDB)

devem ser apreciadas pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Americana nesta segunda-feira. Fazem parte da comissão Leonora Périco, Presidente Fernando da Farmácia, e Marschelo Meche membros.

O parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) seria pela reprovação das contas de 2019- que serão apreciadas pelos vereadores nas próximas semanas. O entendimento corrente é que, caso tenha as contas reprovadas, ON fique inelegível para disputar um terceiro mandato em 2024.

Pouco antes do carnaval, houve rumores de que ON estaria convidando vereadores para conversar sobre o futuro. Ele negou ao NM que tenha feito tal movimento. Fonte da assessoria da comissão disse que a tendência é que a CFO siga o parecer do TCE pela rejeição das contas do exercício de 2018.