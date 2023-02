O DAE de Americana disponibiliza, a partir desta segunda-feira (27), a conta de água e esgoto em formato digital, solicitada por meio da plataforma Americana Inteligente: www.americana.sp.gov.br/americanainteligente .

Segundo a direção da autarquia, o novo sistema de envio da conta por email visa agilizar o processo e facilitar o acesso ao cidadão. Ao selecionar o formato digital na plataforma, automaticamente as faturas não serão mais impressas.

Para fazer a solicitação, é preciso informar um e-mail para recebimento da Fatura Digital; anexar RG e CPF do solicitante, que deve ser o usuário ou o proprietário cujo nome está inserido na fatura mensal de água/esgoto.

Se você for o usuário/proprietário do imóvel, mas seu nome ainda não estiver na fatura, será necessário atualizar o cadastro com documentos de comprovação (contrato de locação ou de compra e venda, escritura ou matrícula do imóvel).

Informações pelo telefone do DAE, 08000 123737 ou pelo WhatsApp (19) 98100-4714.

