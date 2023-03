Após dois anos de pandemia de Covid-19 que levaram a uma desaceleração no consumo de ovos de Páscoa

esses itens começam a mostrar retomada de crescimento. Durante a celebração do ano passado, a Kantar, líder em dados, insights e consultoria, registrou 7 milhões de novos lares compradores de ovos de chocolate em comparação a 2020. No total, 36,2% dos lares brasileiros consumiram ovos de chocolate em 2022, um acréscimo de 12,5% em relação a 2020.

Para a Páscoa que se aproxima a Kantar prevê a manutenção da tendência de aumento de consumo de ovos de chocolate, num cenário de retorno à rotina social e dos encontros em família e amigos. Para equilibrar o bolso, os itens artesanais (caseiros e feitos sob encomenda) devem se destacar, já que o preço médio por quilo destes itens é de R$ 132 versus R$ 183 dos industrializados. Ovos de chocolate artesanais já representam quase a metade do volume consumido durante a Páscoa pelos brasileiros. O consumidor costuma comprar, em média, 500 g dos produzidos a mão e embalagens de 390g dos industrializados.

“Para este ano é importante que as empresas estejam atentas às movimentações do mercado. Os recentes problemas financeiros da Lojas Americanas podem trazer mudanças nas escolhas de canais, pois a varejista se desponta entre os consumidores nas categorias de indulgências, visto que 26% dos lares compram snacks, biscoitos e chocolates em suas lojas físicas ou online. Já na Páscoa, ela representa 15% das vendas de ovos de chocolates vendidos no Brasil.”, diz Lucas Farias, executivo de contas sênior da divisão Worldpanel da Kantar..

Os dados apresentados fazem parte do relatório trimestral Consumer Insights da Kantar, que contempla 11.300 lares brasileiros de todas as regiões e classes sociais, representando 60 milhões de lares. O período de Páscoa analisado foi de 14 de março a 15 de maio de 2022.

Sobre a Kantar

A Kantar é líder global em dados, insights e consultoria. Atuamos em mais de 90 mercados e somos a empresa que mais entende como as pessoas pensam, sentem, compram, compartilham, escolhem e veem. Ao combinar nossa experiência sobre o conhecimento humano com tecnologias avançadas, ajudamos nossos clientes a entender as pessoas e inspirar crescimento.

Cruzeiros para os feriados da Páscoa

Agaxtur acaba de lançar diversos cruzeiros com roteiros nacionais e internacionais para o feriado de Páscoa. Pelo litoral brasileiro, a empresa oferece programação de três noites no Costa Firenze, com embarque em Santos, no dia 06/04/2023, em direção ao Rio de Janeiro. Já o Costa Favolosa zarpa de Santos em 09/04/2023, com visita programada ao Balneário Camboriú e Ilha Grande, durante quatro noites. E pelo Nordeste Brasileiro, sete noites a bordo do MSC Preziosa. Embarque em Santos em 02/04/2023, com visitas a Maceió, Salvador e Búzios.

No plano internacional, Agaxtur oferece 7 noites a bordo do MSC Meraviglia, pelos mares do Caribe. Embarque em Porto Canaveral em 02/04/2023, com visitas programadas a Nassau, Ocean Cay MSC Marine Reserve, Belize e Mahahual, no México.

Biah Rodrigues usa look e jóias avaliadas em mais de R$ 300 mil

A dupla Fernando e Sorocaba gravou o décimo DVD da carreira na tarde deste sábado (04), no interior de São Paulo, Mogi Mirim.

A influencer Biah Rodrigues, que tem dois filhos com o sertanejo, optou por um figurino bem confortável com a paleta de cores do Fernando e Sorocaba e os tons conversando com o evento “Isso é Churrasco On Fire”.

Com uma peça exclusiva da Lança Perfume que ainda não foi lançada para vendas, Biah usou um tomara que caia e uma saia em tom marrom.

