O consumo das classes C e D no estado de São Paulo fechou em alta de 11,3% em julho, se comparado a junho, de acordo com a Pesquisa de Hábitos de Consumo da Superdigital, fintech do Grupo Santander focada em inclusão econômica. O levantamento é realizado mensalmente e busca traçar o perfil do consumidor das classes C e D em todo o país.

As maiores altas no estado ocorreram nos setores de Supermercado (12%), Restaurante (11%), Transporte (8%), Lojas de Artigos Diversos (3%), Prestadores de Serviços (2%) e Serviços (2%). No entanto, houve queda de gastos com Companhias Aéreas (-10%), Rede Online (-7%), Lojas de Roupas (-6%), Combustível (-3%), Diversão e Entretenimento (-2%) e Hotéis e Motéis (-2%).

No Brasil, o aumento foi de 8% em julho ante junho deste ano. Todas as regiões do país mostraram elevação no consumo, com o Norte impactando mais no resultado (11,5%). O Centro-Oeste fechou com alta de 9,4% no consumo, seguido do Sudeste (8,4%), Sul (8,3%) e Nordeste (6,6%).

Luciana Godoy, CEO da Superdigital Brasil, afirma que “o consumo das famílias mostrou melhora em julho e a expectativa é de que permaneça nos próximos meses, já que a inflação tem mostrado algum recuo e o pagamento do novo auxílio começou em agosto”.

No Brasil, os setores que se destacaram com as altas mais significativas foram Supermercados (12%), Restaurantes (12%), Prestadores de Serviços (6%), Transportes (4%) e Lojas de Artigos Diversos (45). Já os setores que mostraram quedas no consumo foram de Rede Online (-12%) e Roupas (-4%). Outro dado da pesquisa apontou que 87% dos gastos totais foram feitos presencialmente, mantendo o indicador de junho.

Para acessar os dados completos da pesquisa, clique aqui.