A construtora Sousa Araujo vai investir R$ 660 milhões em Sumaré, Hortolândia e Nova Odessa até 2025. O valor corresponde ao VGV (Valor Geral de Vendas) projetado com o lançamento de 2.900 apartamentos em nove residenciais. As obras devem gerar cerca de mil vagas de empregos diretos e indiretos nas cidades.

Dos nove empreendimentos previstos para a Região Metropolitana de Campinas, três já foram lançados neste semestre, sendo dois Hortolândia e um em Sumaré. Representantes da construtora estão apresentando os dados sobre investimentos e geração de empregos para as prefeituras.

Em Sumaré, o gerente comercial, Magno Magalhães, e o gerente regional, Douglas Domingues, foram recebidos pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Caron. Em Nova Odessa, a reunião foi realizada com o secretário de Governo, Robson Fontes Paulo, e a secretária de Obras e Planejamento, Miriam Cecília Lara Neto.

O gerente comercial da construtora explicou aos representantes do poder público que a empresa realizou uma extensa pesquisa de mercado antes de definir o volume de investimentos na região.

“Essa pesquisa apontou um grande potencial no segmento do primeiro imóvel, no qual nós somos especialistas. Estamos iniciando um ciclo de investimentos aqui na região, mas temos experiência em construir residenciais que agregam plantas diferenciadas e valores atrativos aos clientes”, apontou Magalhães.

Cidades

O plano de investimentos da construtora prevê o lançamento de cinco empreendimentos em Sumaré (2.200 apartamentos e R$ 500 milhões de VGV), dois em Hortolândia (436 apartamentos e R$ 100 milhões de VGV) e dois em Nova Odessa (264 apartamentos e R$ 60 milhões de VGV).

O VGV (Valor Geral de Vendas) é um índice utilizado no mercado imobiliário para avaliar o potencial de vendas de um empreendimento ou de um grupo de empreendimentos. Ele é obtido pela soma do preço de mercado dos apartamentos.

Os residenciais lançados em Hortolândia são o Sou Pleno Visage e o Sou Pleno Paisage, que somam 436 apartamentos de dois dormitórios. Em Sumaré já está no mercado o Ametista, com 200 unidades de dois dormitórios.

Vagas de emprego

As vagas de emprego para as obras serão divulgadas nas redes sociais da Sousa Araujo e nos PATs (Posto de Atendimento ao Trabalhador) à medida que o cronograma de lançamentos avance. Mas os interessados já podem cadastrar currículos em um banco de talentos disponibilizado no site da empresa www.sousaaraujo.com.br/trabalhe-conosco

Segundo o ranking Intec 2022, a Sousa Araujo é a 40a maior construtora do Brasil. A empresa atua há 14 anos no mercado e já entregou mais de 20 mil unidades em 30 cidades, sendo parceira da Caixa Econômica Federal no programa Casa Verde e Amarela.

A construtora já conta com empreendimentos em regiões como Vale do Paraíba, Alto Tietê, Grande São Paulo e, agora, está iniciando os investimentos na Região Metropolitana de Campinas.

Legendas

1prefeituras – Os dados sobre investimentos e geração de empregos estão sendo apresentados pela Sousa Araujo para as prefeituras da região.

2ametista – A construtora já conta com stand de vendas nas cidades de Sumaré e Hortolândia. Nova Odessa será a próxima.

3ametista – Todos os stands de venda da Sousa Araujo contam com apartamentos decorados para visitação dos clientes

4paisage – Um dos diferenciais da Sousa Araujo é a entrega de empreendimentos com áreas de lazer já equipadas, reduzindo o custo dos novos moradores