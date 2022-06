As incontáveis opções de apartamentos para locação, principalmente em São Paulo, podem gerar uma série de dúvidas sobre quais aspectos principais precisam ser analisados antes de tomar a decisão final.

Planejar e realizar a famosa listinha de prós e contras pode ser a melhor amiga na hora de visitar os imóveis. E para te auxiliar nesse desafio, preparamos alguns tópicos essenciais que devem ser considerados antes de alugar um apartamento. Confira!

Necessidades pessoais

É fato que o ambiente influencia muito em nosso dia a dia, por isso, é muito importante considerar as suas necessidades pessoais quanto ao seu novo lar, e tirar a mentalidade de “se é alugado não é meu”. Você estará pagando por um local em que passará a maior parte do seu tempo ou boa parte dele. Um bom exercício é se imaginar morando naquele imóvel ao visitá-lo.

O desejo de morar sozinho é unânime entre muitas pessoas. Está saindo da casa dos pais? Irá se mudar para uma nova cidade? Vai dividir o apê com algum amigo? Então, algumas perguntas precisam ser respondidas, tais como: O seu trabalho é presencial? Se sim, o acesso a ele será fácil? Se não, é uma região com boa conexão de internet? Você é do time de gostar de estar próximo de vias movimentadas? Ou precisa de um lugar tranquilo?

Aqui é o momento ideal para refletir sobre a sua qualidade de vida e os seus interesses a pequeno e médio prazo.

Estrutura do imóvel

Um ponto importante (e se não o mais importante) é quanto ao estado de conservação do imóvel e a estrutura que ele oferece.

Em São Paulo, principalmente na região central, é perceptível, tanto por dentro quanto por fora, que muitos prédios são construções antigas, e consequentemente a sua estrutura interna também oferecerá uma arquitetura não tão moderna. Vale ressaltar aqui que se você busca morar no centro de São Paulo terá que verificar quanto às instalações hidráulicas e elétricas da construção. Muitas vezes, mesmo por ser antiga, pode ter sido restaurada recentemente e somente preservada a sua estética dentro do estilo vintage.

Uma ótima opção para quem não passa muito tempo dentro de casa são os studios. A maioria das construções com esse tipo de acomodação estão localizadas em condomínios mais novos e contemporâneos, e muitas vezes sendo próximos de estações de metrô. Ou seja, a probabilidade de ter problemas com infraestrutura é bem menor.

Regiões valorizadas

A cidade de São Paulo é bem abrangente para todos os tipos de gostos, e cada cantinho atende públicos específicos.

É provável que você já tenha um bairro de São Paulo em mente, ou aquele lugarzinho dos sonhos, mas saiba que cada local tem a sua particularidade de valor e esse é um ponto crucial que dará o start na sua busca de imóveis.

O melhor a se atentar é quanto ao prazo de locação, o que em muitos dos casos definirá o quanto tempo você ficará morando naquele imóvel, já que não há um prazo máximo para um contrato de aluguel, conforme a Lei do Inquilinato.

E aí, já tem um caminho a ser trilhado na busca do seu novo lar? Você pode começar pesquisando em sites de imobiliárias referências no Brasil. Tenho certeza que o seu cantinho dos sonhos estará por lá.