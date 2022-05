O grupo de Conservadores de Direita intitulado Instituo Santé faz seu ‘Congresso’ em Americana na próxima sexta-feira. O grupo tm um suplente de vereador e alguns personagens desconhecidos do meio político da cidade. Junto com a ‘convocação’ para o evento veio a missiva que segue ipsis literis abaixo.

Com a intenção de chamar a atenção das autoridades para as necessidades de Americana e região, o INSTITUTO SANTÉ e os Conservadores da Região do Polo Têxtil, conseguiram organizar o CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO DO POLO TÉSTIL, que será realizado na Villa São Vito R. São Paulo, 310 – Jardim São Vito, Americana – SP, no dia 20 de maio de 2022, a partir das 18:00hs com a presença confirmada do Ex-Ministro da Infraestrutura TARCÍSIO GOMES DE FREITAS, do ex-Ministro do Meio Ambiente RICARDO SALLES, do Deputado Estadual FREDERICO D’ÁVILA, , do Deputado Federal LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS BRAGANÇA, Deputado Federal OSCAR CASTELLO BRANCO, da Deputada Federal CARLA ZAMBELLI, dentre outras pessoas de destaques na sociedade., dentre outras pessoas de destaques na sociedade.

No local serão aceitas até 1.000 pessoas, que terão acesso gratuito ao evento, e terá sua programação futuramente divulgada, com todos os outros expositores confirmados.

Este será, com certeza, um dos maiores eventos realizados nesta região, com a meta de apresentar suas necessidades e possíveis soluções pelos Convidados. Participe. Instituto Santé

Conservadores da Região do Polo Têxtil