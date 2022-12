O assistente social Francis de Oliveira e a estudante de Serviço Social Andréa Carillo, a Déia, foram eleitos como suplentes de conselheiros tutelares de Sumaré, em pleito realizado no último sábado (10). Oliveira recebeu 483 votos, enquanto Andréa teve a preferência de 77 eleitores. Ao todo, compareceram às urnas 563 eleitores que puderam escolher até dois candidatos entre os três que concorriam pelas duas vagas. A votação aconteceu entre 8h e 12h, em escolas das sete regiões da cidade e na Zona Rural, e foi aberta a toda a população que possui título de eleitor.

Os suplentes de conselheiros assumem o posto dos titulares em caso de desistência, afastamento por saúde e férias.

Atualmente Sumaré possui cinco conselheiros tutelares na ativa, eleitos em 2020 para um mandato de quatro anos. As vagas de suplentes do pleito de sábado foram disponibilizadas em consequência da vacância dos cargos durante o mandato 2020-2024. A eleição para membros de um novo mandato, titulares e suplentes, acontece no final de 2023.

A atuação do órgão ocorre diante de uma situação de ameaça ou de violação dos direitos, com o objetivo de proteger a criança ou o adolescente que está em situação de vulnerabilidade. O conselho não é responsável por atender as crianças e, sim, atuar para que os órgãos responsáveis realizem o atendimento.

O Conselho Tutelar de Sumaré está instalado na Rua Máximo Biondo, 224, no Centro. Os atendimentos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com plantões noturnos. Às quintas-feiras acontece a reunião de colegiado, sendo atendidos apenas os casos urgentes. Aos finais de semana, feriados e dias pontes, ocorre o plantão de 24 horas, à distância. Os telefones para contato são (19) 3828-7893 e 3873-2122.