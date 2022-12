Tomaram posse, nesta sexta-feira (16), as novas integrantes da diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) de Americana. O órgão faz parte da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e tem como objetivo promover políticas que visem eliminar a discriminação contra a mulher e assegurar sua participação nas atividades políticas, econômicas e culturais do país.

Foi eleita a presidente Joyce Élene de Taunay, a vice-presidente será Conceição Aparecida Fagionato e a secretária executiva, Rubia Valéria Missioneiro de Lira.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), instituído pela Lei n° 3.651, de 2 de maio de 2002, e reestruturado pela Lei n° 6.370, de 14 de novembro de 2019 é órgão colegiado, de assessoramento do Poder Executivo, composto por representantes indicadas por entidades governamentais e pela sociedade civil, com atuação fiscalizatória e consultiva, visando ao aprimoramento das políticas públicas do Município, relativas aos direitos da mulher.