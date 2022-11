A programação especial em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado no próximo domingo (20) já começou em Santa Bárbara d´Oeste. As ações foram intensificadas no município para promover o conhecimento e o respeito pela cultura negra e por uma cultura de paz.

Intitulado “Novembro Negro. Todo Dia, Toda Hora”, o calendário começou nesta quarta-feira (16) com roda de conversa sobre os impactos do racismo na saúde, com Renata Cherbo e Maria Sueli, na Secretaria da Educação. O evento foi voltado para profissionais da saúde e agentes comunitários. Algumas escolas municipais também receberam mulheres e homens pretos para uma roda de conversa com alunos e professores. As atividades seguem nas escolas nos próximos dias.

No sábado (19) acontece a Feira Preta – 4ª Feira de Artes Culturais da Comunidade Negra, das 9 às 15 horas, em frente ao Museu da Imigração e Centro de Memórias. O evento contará com a participação da ACCONE – Artes Culturais da Comunidade Negra de Santa Bárbara D’Oeste e da AMERIAFRO – Feira de Arte + Cultura Afro brasileira. Haverá apresentação de danças, roda de samba do projeto Samb’Ajuda, exposições de bonecas pretas, livros, tecidos africanos, vestimentas, bijouterias, entre outros, além de alimentação.

A Mostra Cultural será realizada também no sábado, das 14 às 17 horas no Teatro Municipal Manoel Lyra reunindo apresentações dos alunos da Rede Municipal de Ensino sobre a cultura negra e toda a comunidade escolar.

No domingo (20) haverá Cortejo Afro que sairá da Praça Central às 9 horas e seguirá até a Estação Cultural, onde será celebrado o Dia da Consciência Negra, com apresentações de diferentes atores, artistas, ativistas e estudantes sobre a temática.

A realização é da Comissão de Mobilização Social de Santa Bárbara d’Oeste do Projeto Jaê – Educação para Equidade – iniciativa da Secretaria de Educação e Comunidade Educativa CEDAC, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo. A comissão é composta por representantes da sociedade civil, organizações sociais e equipamentos públicos.

As ações que promovem o resgate e consciência da história e das raízes, respeito pelas diferenças e cultura de paz são realizadas durante todo o ano na cidade, referenciadas no calendário da Rede Municipal de Ensino com diversos projetos permanentes, de acordo com as Leis Federais 10.639/03 e 11.645/08 e em atividades de cultura.

Confira a programação:

Rodas de Conversa com mulheres pretas

Público: alunos e professores

Emefei “Maria Regina Barbosa Carpim”

Rua Portugal, 680 – Jardim Europa

Dia 17 de novembro, quinta-feira: 8 e 13h30 – Tânia Mara da Silva

Dia 18 de novembro, sexta-feira: 8 horas – Ana Rainha e 13h30 – Maricelia de

Jesus Silva Xavier

ADI “Dr Euvaldo de Queiroz Dias”

Rua Goiânia, 1062 – Jardim Esmeralda

Dia 17 de novembro, quinta-feira: 8 horas – Damiana e 13h30 – Maricelia de Jesus Silva Xavier

Dia 18 de novembro, sexta-feira: 8 e 13h30 – Luci Neres

CIEP “Leonel de Moura Brizola”

Rua Guaianazes, 875 – Santa Rita

Dia 17 de novembro, quinta-feira: 13h30 – Negra Ká

Dia 18 de novembro, sexta-feira: 13h30 – Tânia Mara da Silva

Rodas de Conversa com James Ribeiro e Benedito Barboza

Emefei “Prof. Augusto Scomparin”

(R. Maria Grella Modenese, 45 – Jardim Mariana)

Emefei “Profª. Rosa Lee Carr Conti”

(R. Pedro Álvares Cabral, 336 – Vila Siqueira Campos)

ADI “Geraldo Rocha Campos”

(R. Alonso Keese, 331 – Vila Linópolis)

Dias 16, 17 e 18 de novembro

Roda de Conversa sobre pressão alta, diabetes, câncer de mama e anemia falciforme

Dia 17 de novembro, quinta-feira, 19 horas

Emefei “Profª Antônia Dagmar Rosolen” (Rua México, 220, Vila Sartori)

Público: Alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e trabalhadores das Cooperativas “Juntos Somos Fortes” e “Recicoplast”

Feira Preta

Dia 19 de novembro, sábado, das 9 às 15 horas

Em frente ao Museu da Imigração e Centro de Memórias

Aberto ao Público

Mostra Cultural da Secretaria de Educação

Dia 19 de novembro, sábado, das 14 às 17 horas

Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João XXIII, 61, Centro)

Público Alvo: alunos

Dia da Consciência Negra

Dia 20 de novembro, domingo

8 às 9 horas – Cortejo da Praça Central até a Estação Cultural

9h30 às 12 horas – Celebração ao Dia da Consciência Negra

Estação Cultural (Avenida Tiradentes, 2, Centro)