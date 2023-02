Gama já conhecia o indivíduo. Equipe da Guarda Municipal de Americana, após verificar a filmagem de um roubo por um estabelecimento comercial pela Avenida Campos do Jordão, no Parque Novo Mundo, reconheceu o criminoso de um ocorrência atendida há alguns dias. A ação aconteceu na madrugada desta terça-feira.

Segundo a equipe, um detalhe na motocicleta utilizada (mata cachorro) foi reconhecido pelos guardas. Há alguns dias, a equipe abordou uma motocicleta e condutor com as mesmas características e já possuíam as informações do indivíduo.

LEIA TAMBÉM: Adolescentes passeavam com moto roubada

Através da qualificação, os agentes se deslocaram até o endereço do indivíduo e visualizaram a motocicleta com uma mochila vermelha sobre o banco, e ao verificar o interior da mesma, foi localizado uma réplica de arma de fogo. O morador da residência foi questionado sobre o fato e confessou que praticou o roubo, subtraindo aproximadamente R$ 500 em espécie.

Diante dos fatos, o indivíduo foi apresentado na CPJ, juntamente com a motocicleta. O delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante e o homem foi encaminhado para a Cadeia Pública de Sumaré. A motocicleta foi apreendida e removida ao Pátio Municipal.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento