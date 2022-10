Toda vez que uma nova rede social se destaca, o Facebook ou o Instagram criam uma maneira parecida de fazer as coisas, o que acaba monopolizando o público dentro dessas redes sob o guarda-chuva da Meta, de Mark Zuckerberg. Cada vez mais, outras startups tentam concorrer com a gigante e surgem novas ideias no mercado.

A rede Be Real é uma delas, que avisa ao usuário a hora de postar e esse o faz sem filtros e com cronômetro, para não dar tempo de montar um cenário ou escolher o melhor ângulo. A ideia é ser o mais realista possível. Agora, a chinesa TikTok resolveu aumentar o volume na guerra das redes sociais e criou o TikTok Now, que começou a ser listado em diversos países, incluindo o Brasil.

“O aplicativo TikTok Now, cópia de forma clara a rede Be Real, que tem como proposta principal que os usuários façam publicações sem a utilização de filtros. O novo app já era listado entre os mais baixados no ranking de aplicativos em mais de 38 países”, conta o empresário e CEO da Alphacode, Rafael Franco, que ajuda a pessoas e empresas a atingirem mais resultados com soluções mobile.

Ele ressalta que motivo da cópia é muito simples: o app Be Real já era o mais baixado em nove países e agora está entre os cinco mais baixados em mais de 40 países. Observando o sucesso da rede social para um público que quer compartilhar coisas totalmente reais, o TikTok não perdeu tempo e já copiou a principal ideia do novo concorrente – porém, tendo a seu favor uma das maiores bases de usuários do mundo.

Para se ter uma ideia da quantidade de pessoas ativas na plataforma, o TikTok já ultrapassou a marca de mais de 1 bilhão de usuários por mês ao redor do globo. Quando o tema é Brasil, de acordo com o DataReportal, o número é de 74,1 milhões de usuários ativos somente em janeiro de 2022. Outro dado interessante vem da pesquisa “TikTok no Brasil: hábitos e comportamento dos usuários da rede social do momento!”, realizada pelo Opinion Box.

Segundo informações do estudo, a rede social consolidou seu sucesso por aqui no ano de 2020. E tem mais: 72% afirmaram que passaram a utilizar mais a plataforma durante a pandemia. O grande crescimento da rede nestes últimos anos está, portanto, diretamente ligado ao isolamento social, já que o TikTok se mostrou como uma alternativa de entretenimento nesse contexto de quarentena.

“A dinâmica do aplicativo é a seguinte: uma vez ao dia, o usuário recebe uma notificação push e tem três minutos para postar uma foto ou vídeo, utilizando as duas câmeras do aparelho, sem a possibilidade de filtros ou edições. O objetivo é mostrar aos seus amigos o que você está fazendo naquele momento, daí o nome da rede ser ‘NOW’ (ou ‘Agora’, em português)”, explica o especialista. No Brasil, o aplicativo está disponível somente para Android até o momento.

Sobre Rafael Franco:

Empresário que atua no mercado de tecnologia há 20 anos, a paixão o levou a se aprofundar nesta área e por isso se graduou em Ciência da Computação com pós em Engenharia de Software. Também foi executivo de multinacionais liderando projetos premiados por grandes empresas. Em 2015 fundou a Alphacode, empresa presente em São Paulo, Curitiba (PR) e Orlando (FL-EUA) em que atualmente é CEO. Lidera um time de especialistas em experiências digitais com grande destaque para projetos de aplicativos mobile, sendo responsável por projetos de grande porte neste segmento como Grupos Habib’s, Madero e TV Band. Comanda o time responsável por dezenas de aplicativos que atendem mais de 20 milhões de pessoas todos os meses, principalmente nos segmentos de Delivery, Saúde e Fintechs. Para mais informações, acesse https://site.alphacode.com.br/ ou @Alphacode