O estilo oriental se tornou uma tendência cada vez maior na decoração. Muitos gostam desse estilo pelo minimalismo e pela harmonia que trazem para a casa. O Feng Shui também se tornou bastante popular, e os brasileiros começaram a aplicar as técnicas para criar e moldar a energia de suas casas.

Na decoração, há diversos conceitos que podem ser aplicados com base na estética oriental, como o Kanso e o Koko, que querem dizer simplicidade e minimalismo, respectivamente. O Fukinsei refere-se ao conceito de assimetria ou irregularidade, enquanto Seijaku significa algo tranquilo ou ameno.

Quem quer apostar em uma decoração oriental pode começar pelo minimalismo. A desobstrução dos espaços com a aplicação de tons suaves pode remeter a esse estilo. Menos é mais nessa proposta de decoração, e somente se deixa aparente o que for realmente necessário.

Camas e mesas baixas também fazem parte desse estilo. Os japoneses têm a tendência de ficar mais próximos do chão, seja para dormir, seja para comer. Essa aproximação do chão pode trazer conforto e aconchego ao ambiente. Pode-se utilizar tatamis e futons para criar uma sala de estar mais próxima do chão.

A madeira também pode ser bastante usada na decoração oriental. É possível fazer algumas modificações no ambiente para trazer um toque oriental, como inserir prateleiras. Para tanto, é útil ter em casa ferramentas básicas, como uma furadeira Bosch. Itens de decoração podem complementar os cômodos, como estátuas orientais e peças de cerâmica.

Uma inspiração chinesa na decoração pode ser feita através do uso de materiais como o bambu. Os vasos de porcelana também podem complementar o ambiente. Gravuras de samurais e outros guerreiros são outro clássico inspirado nos chineses que pode cair bem.

Além de uma inspiração japonesa, também é possível incluir itens de outros países orientais, como a Turquia, a Índia e a Tailândia. Esses países fazem uso de cores vibrantes e podem dar um toque especial na decoração. Dá para utilizar capas de almofada e tapetes inspirados nesses países.

É preciso traçar um plano para que as combinações sejam harmônicas. Influências de diferentes países orientais podem se tornar aliadas, mas é necessário cuidado para que se construa ambientes equilibrados. Os itens devem se complementar, de forma que as pessoas se sintam bem nos ambientes. É possível também seguir as técnicas do Feng Shui para compor os elementos e assim a energia fluir melhor na casa.