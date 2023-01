Após vencer o concurso de Mini Miss Baby Brasil 2022/2023,

em Porto Alegre (RS), em dezembro, agora a pequena amazonense Giovanna Guimarães Torres, de 5 anos, iniciou sua maratona de preparo para concorrer ao Mini Miss Mundo na categoria Baby, que acontecerá em novembro na cidade de Arequipa, no Peru.

Produzido pelo Mini Miss Brasil e a produtora Space, o evento nacional foi realizado em três dias e teve desfiles de beleza, gala, traje típico e show de talento.

Para se preparar para ambos os concursos, Giovanna Torres estuda teatro, ballet e acrobacias em tecido e ama ser fotografada.

Por ser um concurso de maior proporção e que vai requerer mais esforço da miss, Gigi, como é conhecida, disse também que continuará suas aulas de passarela e acrobacias em tecido.

Mas para vencer o concurso nacional, Giovanna encantou a todos com uma apresentação de acrobacias em tecidos na fase de talentos.

O traje típico foi outro ponto alto da pequena que desfilou graça e beleza com o vestido de Sinhazinha do Boi-bumbá, indumentária do artista plástico Railson Santos, da cidade de Parintins.

O vestido foi temático homenageando o Teatro Amazonas, e o saiote do vestido representou a cúpula do Teatro.

“Para mim foi um prazer e uma honra ter uma menina do Amazonas que, pela primeira vez, participou de nosso concurso”, disse Cássio Pardo, Coordenador do Mini Miss Brasil.

Cássio Pardo disse que Giovanna representou muito bem o Estado dela .

“Nós, como coordenadores nacionais, não opinamos no resultado, mas a gente sabia que ela seria uma forte candidata por conta da preparação e do conteúdo divulgados em suas redes sociais”.

Ele concluiu que o show de talentos de Gio foi maravilhoso.

“Sua força e garra superou todas as meninas, por ela ter apenas 5 anos de idade. Ela estava ali, e sabia onde estava. Então, o prêmio era pra ser dela”.

Já para a mãe da pequena Miss Baby Brasil, Joelma Leal, além das habilidades físicas e talentos trabalhados pela família, o valor humano ainda é a principal preocupação de sua família para o desenvolvimento de Gio.

“Entre todas as atividades que a Gio faz, ainda temos a preocupação de incentivar a fase em que ela vive. Incentivamos as brincadeiras de criança e atividades em grupo, para que aproveite tudo como toda criança merece”.

Giovanna Guimarães Torres é amazonense, nascida em Manaus. Vai está cursando o 1° ano do Fundamental. Além disso, estuda espanhol, ingles, teatro, acrobacias em tecidos e violino. Ama moda e fotografias. E tem o sonho de conhecer a Disney, ser modelo e médica.

Em seu Instagram @giovannagtorres a Mini Miss compartilha sua rotina, detalhes sobre seu reinado como Mini Miss Brasil Baby e o seu dia a dia.

Giovanna também conquistou o título de Miss Amazonas Baby 2022, e foi Mini Miss Fashion Blogger 2022, tudo começou aos 3 anos e meio, fotografando e brincando na passarela.

