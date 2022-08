Uma confusão na cozinha de um apartamento terminou com fogo e a ação do Corpo do Bombeiros em Americana na noite desta sexta-feira. O atendimento aconteceu por volta das 20h no condomínio que fica na rua Benedito das Chagas no parque Gramado. Abaixo a descrição feita pelos agentes dos bombeiros.

Histórico:

O Corpo de Bombeiros de Americana foi acionado para ocorrência de incêndio em apartamento.

Ao chegarem no local, fogo já estava controlado. Vítima mais grave, uma gestante, foi conduzida pela ambulância ao Hospital. As outras duas vítimas um masculino adulto e uma criança de 6 anos, com queimaduras leves, foram socorridas pela equipe do Resgate dos Bombeiros. A mulher, grávida, teve queimaduras por cerca de 60% do corpo.



Segundo relatos, a esposa ao cozinhar solicitou água e o marido erroneamente entregou um recipiente de álcool, onde veio a causar o incidente, uma explosão dentro da cozinha.

O fogo foi controlado por moradores com o auxilio de extintores do local, porém as fumaças e fuligem atingiram a residência.

Incêndio extinto, vistoriado e orientado pelas equipes dos Bombeiros, local deixado em segurança.

Todas vítimas foram socorridas ao Hospital Municipal de Americana.