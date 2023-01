Ano novo, vida nova! O mês de dezembro é um período importante para realizar planejamentos de metas direcionadas aos futuros 365 dias. A chegada de um novo ano é uma excelente oportunidade para refazer alguns planos, adotar novos hábitos e cuidar mais de si. Para aqueles que desejam começar 2023 com o pé direito, pensar numa alimentação mais equilibrada e saborosa pode ser o primeiro grande passo, afinal, boas refeições contribuem para o bom funcionamento do corpo, além de ajudarem a manter a saúde.

Pensando em promover saudabilidade para os brasileiros, o time de especialistas em alimentação da Ajinomoto do Brasil separou cinco receitas que contêm nutrientes benéficos para a saúde como fibras, proteínas e vitaminas, além de serem equilibradas em sódio e açúcar. Os pratos divulgados na aba Alimente-se Bem de Sabores Ajinomoto – plataforma que atualmente conta com mais de cinco mil receitas disponíveis para o consumidor – são alternativas saborosas voltadas para um dia a dia mais nutritivo, um jantar leve e diferente, lanches equilibrados, momentos para compartilhar com amigos e familiares e até sobremesas que cabem numa alimentação balanceada.

Para os dias quentes que estão por vir, nada melhor que uma Salada de Couve, Rabanete e Laranja, uma combinação de sabores que fica perfeita com o molho que conta com o Azeite de Oliva Extra Virgem TERRANO® e o realçador de sabor AJI-NO-MOTO®, que deixa a salada mais gostosa.

Nos momentos que pedem uma refeição leve e saborosa, a receita de Tilápia Assada com Cenouras pode ser uma boa fonte de proteína para a nossa alimentação. O SATIS!® Molho Shoyu Tradicional completa a receita, trazendo mais sabor ao peixe. A finalização com Azeite de Oliva TERRANO® acrescenta gorduras boas para a saúde.

Os Vegetais Salteados no Azeite combinam com tudo. Preparados com Azeite de Oliva TERRANO®, resultam em um sabor diferenciado e oferecem vitamina E gorduras boas para a saúde. Uma pedida deliciosa para quem quer incluir legumes no cardápio.

O Quibe de Forno Saudável é uma preparação deliciosa para variar o cardápio do dia a dia, que contém a proteína da carne bovina, ingrediente que pode auxiliar na saúde dos músculos, e as fibras da aveia, que podem ajudar no bom funcionamento do intestino. A hortelã traz frescor e sabor ao prato, juntamente com a coalhada seca que agrega nutrientes.

E até a sobremesa pode ser balanceada, como o Pudim de Chia e Frutas, uma alternativa equilibrada que contém fontes de fibras. O leite serve para dar cremosidade e ainda contribui com proteínas. Fica mais delicioso a cada camada!

“Buscamos promover a Nutrição sem Restrições. Os pratos escolhidos pelo nosso time de especialistas trazem a proposta de incluir ingredientes saudáveis no cardápio, garantindo sabor e praticidade, elementos que entendemos como necessários para a rotina alimentar dos consumidores”, afirma a supervisora sênior de Estratégias em Nutrição da Ajinomoto do Brasil, Izabel Alves.

Confira abaixo o preparo das receitas para adotar uma alimentação mais equilibrada e nutritiva:

Salada de Couve, Rabanete e Laranja – Sabores Ajinomoto

Rendimento: 5 porções

Tempo de preparo: 10 minutos

INGREDIENTES

2 colheres (sopa) de Azeite de Oliva Extra Virgem TERRANO®

1 colher (chá) de vinagre de vinho branco

meia colher (chá) de sal

meia colher (chá) de AJI-NO-MOTO®

1 pitada de pimenta-do-reino moída

4 folhas de couve, cortadas em pedaços grandes

2 rabanetes pequenos, em rodelas finas

1 laranja média, em gomos

MODO DE PREPARO

Faça o molho: em uma tigela pequena, coloque o Azeite TERRANO®, o vinagre, o sal, o AJI-NO-MOTO® e a pimenta-do-reino, e misture.

Em uma saladeira média, coloque as folhas de couve, o rabanete e a laranja. Regue com o molho, misture e sirva em seguida.

Filé de Tilápia Assada Com Cenoura e Shoyo – Sabores Ajinomoto

Rendimento: 5 porções

Tempo de preparo: 10 minutos (+ 15 minutos de geladeira + 15 minutos de forno)

INGREDIENTES

5 filés de tilápia (500 g)

suco de 1 limão

2 colheres (sopa) de SATIS!® Molho Shoyu Tradicional

2 pitadas de pimenta-do-reino

1 dente de alho espremido

1 cenoura grande ralada grosso

1 colher (sopa) de Azeite de Oliva Tipo Único TERRANO®

MODO DE PREPARO

Em uma tigela média, coloque a tilápia, o suco de limão, o SATIS!®, a pimenta e o alho, e misture. Cubra com filme-plástico e deixe tomar gosto por 15 minutos na geladeira.

Em uma assadeira grande, coloque os filés de tilápia e regue com a marinada. Disponha a cenoura ralada entre os filés, regue com o Azeite TERRANO® e leve ao fogo médio (180 graus) por 15 minutos, ou até o peixe ficar macio e cozido. Retire do forno e sirva em seguida.

DICA

Se preferir, substitua os filés de tilápia por merluza ou pescada.

Vegetais Salteados no Azeite – Sabores Ajinomoto

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 10 minutos

INGREDIENTES

2 colheres (sopa) de Azeite Tipo Único TERRANO®

1 cenoura média cortada em fatias finas na diagonal

1 brócolis ninja, em buquês e aferventado

1 pimentão vermelho pequeno, em quadrados

4 folhas de repolho, em quadrados

2 sachês de Tempero SAZÓN® Amarelo

2 pitadas de sal

MODO DE PREPARO

Em uma frigideira grande e funda, coloque o Azeite TERRANO® e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a cenoura e refogue por 1 minuto. Acrescente os brócolis, o pimentão, o repolho, o Tempero SAZÓN® e o sal. Deixe por 4 minutos, mexendo a frigideira (salteando), até os vegetais ficarem macios. Retire do fogo e sirva em seguida.

Quibe de Forno Saudável – Sabores Ajinomoto

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 15 minutos (+ 1 hora pra hidratar o trigo + 45 minutos de forno)

INGREDIENTES

1 xícara (chá) de trigo para quibe (130 g)

400 g de patinho bovino moído

1 cebola pequena ralada

meia xícara (chá) de aveia em flocos finos (45 g)

1 colher (chá) de AJI-SAL®

2 colheres (sopa) de Azeite de Oliva Extra Virgem Terrano®

1 colher (sopa) de hortelã picada

1 pote de coalhada seca (200 g) – opcional

MODO DE PREPARO

Em uma tigela grande, coloque o trigo, cubra com água morna e deixe de molho por 1 hora. Escorra em uma peneira, pressionando bem para eliminar todo o excesso de água. Transfira para uma tigela grande, junte a carne moída, a cebola, a aveia, o AJI-SAL®, 1 colher (sopa) do Azeite TERRANO® e a hortelã, e misture até que fique homogêneo.

Em um refratário retangular médio (16 x 26 cm), untado, disponha metade da massa e espalhe a coalhada. Cubra com a massa restante e faça riscos em forma de losango na superfície. Regue com o Azeite TERRANO® restante e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 45 minutos, ou até dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

Pudim de Chia e Frutas – Sabores Ajinomoto

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 10 minutos (+ 1 hora e 30 minutos de geladeira)

INGREDIENTES

4 xícaras (chá) de leite desnatado (800 ml)

1 xícara (chá) de sementes de chia (130 g)

1 sachê de MID ZERO™ Manga

5 kiwis picados

MODO DE PREPARO

Em uma tigela média, coloque o leite e o MID ZERO™, e misture, com o auxílio de um batedor de arame, até dissolver completamente. Junte a chia e mexa. Cubra com filme-plástico e leve à geladeira por 30 minutos, ou até firmar.

Em 6 taças de sobremesa, distribua metade da mistura, disponha metade do kiwi picado, complete com a mistura restante e finalize com o kiwi. Cubra com filme-plástico e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir. Sirva em seguida.

DICA

Se desejar, substitua o kiwi por morango ou uva.