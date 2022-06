TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 4 – DOUTOR ESTRANHO (DUB) NO MULTIVERSO DA LOUCURA (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 126min.

Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores: Ultimato, o Mago Supremo, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), e seu parceiro Wong (Benedict Wong), continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. O longa se conecta com a série do Disney+ WandaVision e tem relação também com Loki. O longa pertence a fase 4 do MCU onde a realidade do universo pode entrar em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilões do Teioso para o mundo dos Vingadores e o Mago Supremo precisará contar com a ajuda de Wanda (Elizabeth Olsen), que vive isolada desde os eventos de WandaVision.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h40 Sáb., Dom., Feriado: 13h45 – 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178 Poltronas Love Seat Assentos Infantis

Área para Deficientes Ar Condicionado

TIVOLI 4 – TOP GUN: MAVERICK – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 131min.

Na sequência de Top Gun: Ases Indomáveis, acompanhamos a história de Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: Ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nesta nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.

Após 34 anos do clássico, acompanhem o filme do premiado produtor Jerry Bruckheimer e de Joseph Kosinski, mesmo diretor de Tron: O Legado (2010) e Oblivion (2013).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 – 19h00 Sáb., Dom., Feriado: 16h20 – 19h00

