O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos das Mulheres de Santa Bárbara d’Oeste e a Prefeitura realizaram nesta quarta-feira (22) a 5ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, com o tema “Conselhos de Direitos – Desafios para reconstrução e resgate do protagonismo das mulheres e meninas na construção e garantia de Direitos”. Ao todo, oito propostas foram aprovadas por unanimidade pelos 74 participantes do evento no Salão Nobre da Educação.

Na ocasião, foram discutidos os seguintes eixos: Política Nacional e Política Pública para as Mulheres. Após a discussão dos eixos temáticos, foram aprovadas propostas para criação do Plano Municipal e de um fundo próprio para receber recursos provenientes das declarações do Imposto de Renda, parcerias e de doações, além das propostas que serão levadas à Conferência Estadual.

A presidente do Conselho Municipal, pastora Yone da Silva, ressaltou que os recursos do Fundo são importantes para implementar projetos e políticas públicas, além de capacitações dos conselheiros. “O Plano Municipal é fundamental. Nós temos vários trabalhos e de uma rede muito importante de enfrentamento à violência em Santa Bárbara, mas é importante que tenhamos um Plano Municipal, que é o marco norteador e vai dar as diretrizes e garantir que tenhamos orçamento para investir nas políticas públicas”, comentou.

Prestigiaram o evento o vice-prefeito Felipe Sanches, que destacou as ações desenvolvidas pela Administração Municipal, em especial a construção do Centro de Referência à Saúde da Mulher, no Centro, a deputada estadual Ana Perugini, e as secretárias municipais de Promoção Social, Maria Cristina da Silva, e de Educação, Tânia Mara da Silva.

Com informações da Assessoria de Comunicação do Conselho