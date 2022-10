O condomínio Asteca, em Americana, está sem água há pelo menos dois dias. Os moradores começaram a reclamar nas redes sociais e os síndicos chamaram técnicos do DAE para avaliar, mas o problema ainda não parece ter sido resolvido. Abaixo nota encaminhada a moradores na tarde desta quinta-feira.

Srs, Moradores!

Ainda estamos com problemas de abastecimento do DAE. A água está entrando em nossos reservatórios, porém com pressão mínima.

Diante do exposto viemos informar que estaremos neste momento racionando o consumo de água até o final da tarde.

Pedimos a todos que entrem em contato com o DAE e solicitem providências, e caso eles informem que está tudo normalizado, digam que a pressão está muito baixa e não está sendo o suficiente para abastecer os quase 3.000 moradores do condomínio.

Atenciosamente

Administração Parque Asteca.