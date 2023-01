Concurso da Prefeitura de Americana tem provas no próximo domingo

A Prefeitura de Americana realiza as primeiras provas do concurso público no próximo domingo (22). Neste dia, 10.966 candidatos estarão disputando vagas para 15 funções, todas da área de educação, como professor de creche, professor de educação básica 2 em diferentes disciplinas, professor de educação especial, professor desportivo, entre outros.

As provas serão realizadas às 9 horas e às 14 horas, dependendo do cargo, na Faculdade de Americana (FAM), que fica na Avenida Joaquim Boer, nº 733, com acesso também pela Rua Pedro Perissinotto, s/nº.

A orientação para os candidatos é que compareçam aos locais de provas com uma hora de antecedência portando documento de identidade com foto, comprovante de inscrição ou o cartão de convocação e caneta esferográfica azul ou preta.

Todas as informações estão disponíveis no site do Instituto Avança São Paulo: www.avancasp.org.br , no link “Concurso Público da Guarda Municipal de Americana” .

