Após o incêndio que consumiu boa parte da catedral de Notre Dame, a cidade de Paris, lançou, em 2021, uma competição de design em parceria com a Autodesk, paralelamente à restauração da catedral, para repaginar a paisagem urbana de seu entorno. Quatro equipes internacionais lideradas por arquitetos, urbanistas e paisagistas foram selecionadas para apresentar projetos e propor novos espaços. O escopo da competição incluiu o pátio da catedral, seus espaços subterrâneos e as áreas sobre as margens do rio Sena.

Recentemente, a prefeita da cidade de Paris, Anne Hidalgo, juntamente com Emmanuel Grégoire, primeiro vice-prefeito, anunciou que a equipe liderada pelo Bureau Bas Smets, de Bruxelas, foi escolhida pelo júri como vencedora desta competição internacional e será a responsável pela reforma, com início previsto para 2024 e conclusão em 2028.

Notre-Dame de Paris: Renascimento de um local excepcional

Após o anúncio da equipe vencedora, os quatro projetos concorrentes estão em exibição no Pavillon de l’Arsenal, em Paris.

Perspectiva da vista dos arredores de Notre-Dame

Tecnologias digitais estão no centro da preservação e valorização do patrimônio francês

A Autodesk, empresa referência mundial em software para projetos, apoiou a Cidade de Paris fornecendo expertise tecnológica durante toda a competição. A metodologia BIM (modelagem de informações para a construção), da multinacional americana, foi utilizada para a criação de um modelo 3D da área existente em torno da catedral, o que proporcionou às equipes concorrentes o melhor entendimento das restrições do local.

Conheça a maquete de Notre-Dame de Paris e o projeto dos arredores criado com o software Autodesk

A empresa também trabalhou em colaboração com as quatro equipes para ajudá-las a criar visualizações fotorealistas de suas propostas de design. Tanto os documentos digitais associados à competição como os modelos produzidos ficaram disponíveis para serem usados em tempo real pelas equipes, Prefeitura de Paris e Autodesk, por meio da plataforma Autodesk Construction Cloud , durante todo o período da competição.

A visualização do projeto em 3D, reduziu erros e proporcionou maior clareza e colaboração para a equipe vencedora. Todos os projetos concorrentes estarão disponíveis para visualização pública, como forma de ilustrar aos parisienses como foi desenvolvido o novo projeto dos arredores da Catedral de Notre-Dame. “A visualização 3D dos projetos das equipes concorrentes, utilizando solução da Autodesk, permitiu ao júri mergulhar nas propostas de reconstrução deste importante distrito histórico de Paris, para escolher o melhor projeto. Esperamos que milhões de visitantes desfrutem deste local excepcional, assim que a reforma for concluída”, destaca Emmanuel Grégoire, vice-prefeito de Paris.

Segundo Charlotte Fagart, paisagista do Bureau Bas Smets e membro da equipe vencedora, “o projeto repensa os espaços públicos emblemáticos ao redor de Notre Dame como uma montagem de atmosferas climáticas. As várias sessões de trabalho com a equipe da Autodesk ajudaram a confirmar as hipóteses do projeto, inicialmente testadas no plano e modelo. Além disso, o modelo facilitou a compreensão do projeto pelo júri, imergindo-os em diferentes locais e áreas da nossa proposta.”

“Por meio deste novo projeto, Paris está reafirmando seu compromisso com a transformação digital e agora está se posicionando como uma das primeiras “cidades do futuro” colocando a tecnologia digital no centro de sua estratégia para acelerar a modernização urbana”, destaca Nicolas Mangon, Vice-presidente de Estratégia de Negócios da Autodesk.

“A Autodesk tem orgulho de mais uma vez apoiar a cidade de Paris em sua jornada digital. Durante esta competição para repaginar os arredores da catedral de Notre-Dame, o uso de um modelo 3D inteligente, ferramentas imersivas de visualização 3D e a implementação de metodologias colaborativas aceleraram consideravelmente o processo de tomada de decisão do júri. Essas ferramentas também permitirão que parisienses e turistas sintam, experimentem e apreciem a riqueza da história e herança da Catedral de Notre-Dame e dos seus arredores antes mesmo da conclusão do projeto.”

Sobre a Autodesk

