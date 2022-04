A Prefeitura de Americana publica, nesta quarta-feira (13), a lista de classificados do processo seletivo público para a contratação de professores temporários em substituição aos titulares de cargos efetivos. A publicação será feita no Diário Oficial do Município, disponível no site www.americana.sp.gov.br (ícone na lateral direita). O gabarito oficial das provas, realizadas no dia 10 de abril por 835 candidatos, foi disponibilizado hoje pelo mesmo canal. Nos dias 18 e 19 estarão abertos os prazos para eventuais recursos. Já a homologação do processo e a lista final de classificação serão publicadas no dia 20.

De acordo com a Secretaria de Educação, o cargo mais disputado foi o de Professor de Educação Básica 1 – Educação Infantil, com 13 candidatos por vaga. Ao todo, 259 profissionais prestaram as provas para o preenchimento de 20 cargos nesta função.

O segundo cargo mais disputado foi o de Professor de Educação Básica 2 – Educação Física. 24 pessoas realizaram as provas para o preenchimento de 3 vagas temporárias, totalizando uma média de oito candidatos por vaga. Se considerado todo o processo seletivo, a relação de candidato/vaga é de 7,1.

Em números absolutos, os cargos com maior procura por quem prestou as provas foram Professor de Creche (261 candidatos), Professor de Educação Básica 1 – Educação Infantil (259 candidatos) e Professor de Educação Básica 1 – Educação Fundamental (224 candidatos).

“Tivemos uma boa procura pelo processo seletivo e acreditamos que será possível preencher as 117 vagas existentes na rede municipal de ensino com profissionais dedicados a oferecer um ganho em qualidade na educação de nossas crianças”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Os professores temporários irão substituir os profissionais efetivos e suprir vacâncias, licenças, afastamentos e ausências. A demanda atual é de 117 vagas e o processo seletivo tem o objetivo de preenchê-las de forma temporária, até a realização de concurso público para a contratação de professores – o que deve ocorrer ainda neste ano.

A prova escrita foi realizada em quatro pontos da cidade: nos CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública) “Prof. Octávio César Borghi” (Cidade Jardim) e “Profª. Philomena Magaly M. Rossetti” (São Vito) e nas EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) “Paulo Freire” (Parque Novo Mundo) e “Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho” (Vila Margarida).