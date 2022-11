A Prefeitura de Americana publicou, nesta quinta-feira (10), no Diário Oficial do Município, o edital de prorrogação até 21 de novembro do prazo das inscrições do concurso público, que vai preencher 298 vagas para diversas áreas da Administração Municipal. O último dia para pagamento do valor da inscrição e do envio de títulos também foi alterado para 22 de novembro.

As inscrições devem ser feitas por meio do site do Instituto Avança SP (https://www.avancasp.org.br/), responsável pela realização do concurso. As provas objetivas continuam previstas para as mesmas datas já anunciadas anteriormente, nos dias 22 e 29 de janeiro e a homologação do concurso deve ocorrer entre 28 de fevereiro e 15 de março.

“A prorrogação do prazo por mais alguns dias é uma oportunidade para aquelas pessoas que ainda não conseguiram fazer a inscrição, seja por questões financeiras ou por qualquer outro motivo. Agora, teremos mais esse período sem nenhuma mudança nas outras datas, ou seja, seguimos com as provas nos dias que já constavam no edital inicial”, afirmou o secretário Municipal de Administração, Eduardo Flores.

As 298 vagas estão distribuídas em 92 cargos para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.653,70 a R$ 13.419,00, além de benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 730, almoço nos refeitórios da prefeitura e vale-transporte.

São 25 vagas para candidatos com ensino fundamental completo e incompleto, 88 vagas (sendo 6 para pessoas com deficiência) para candidatos com ensino médio ou técnico, e 185 (sendo 4 para pessoas com deficiência) para candidatos com ensino superior completo ou magistério.